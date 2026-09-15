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Таксистам и курьерам хотят поднять налог в три раза

Экономика  /  25 сентября 2026
Предлагается отменить режим самозанятых.

Сенатора Андрея Епишина — а это, на минуточку, заместитель нашего Анатолия Артамонова, (председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) — ужасно расстраивают две вещи: угроза расширения НАТО и неприлично высокие заработки таксистов и курьеров в России.

И если первую проблему решают вооруженные силы РФ, то вторую Андрей Епишин готов взять на себя. И берет! Член Совета Федерации выступает с инициативой увеличения налогов для доставщиков и развозщиков в три раза. Справедливости ради: гнев сенатора вызвали не таксисты и курьеры вообще, а те из них, кто зарегистрирован как самозанятый. 4–6% налога с дохода слишком мало для таких состоятельных людей, считает Андрей Епишин, последний раз декларировавший годовой доход в 54 млн. рублей.

Таксисты и курьеры должны регистрироваться как наемные работники и платить полный НДФЛ (13%). И это не просто слова, по заявлению сенатора его инициативу «подробно рассматривает рабочая группа Госдумы и Совета Федерации».

По сути, предлагается отменить режим самозанятых для двух конкретных и достаточно массовых видов деятельности. Тот факт, что в результате возрастет стоимость доставки и проезда в такси, сенатора, видимо, не беспокоит. Он о бюджете печется, а не о карманах сограждан.

 
 
Евгений Серкин
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