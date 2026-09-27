Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Нужен магний, чтобы не психовать из-за роста цен на магний!

Медицина  /  27 сентября 2026
Что из этого следует?

С 2 октября 2026 года в России начнут действовать новые пошлины на витамины и добавки (БАДы), произведенные в недружественных странах. Список таких стран утвержден специальным постановлением правительства, насчитывает 49 штук (весь Евросоюз — за исключением Венгрии и Словакии, Америка, Канада, Австралия, Южная Корея и т.д.). В него, к сожалению, входят практически все лидеры фармакологического бизнеса.

Что из этого следует? Что уже через несколько недель последует рост цен на магний, аргинин, кальций, витамин С и прочие околомедицинские товары, которые довольно популярны у россиян. Эксперты прогнозируют рост цен на 15-20%. Причем, если государство не озаботится регулированием цен, то могут автоматически «подтянуться» в цене и БАДы, которые ввозятся через страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Кыргыстан, Армения)… ну просто потому, что продавцы не упустят возможность воспользоваться поводом.

 
 
497 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #Калужская область, #БАД:


27 сентября 2026

На миллион жителей Калужской области — всего 140 бензиновых АЗС
Область встаёт в очереди. На миллион жителей Калужской области — всего 140 бензиновых АЗС. По официальным...
27 сентября 2026

В Обнинске создают аналог препарата от редкого заболевания лёгких
Клинические исследования. Обнинская химико-фармацевтическая компания разрабатывает российский аналог...
27 сентября 2026

Застой 2.0. Почему нас это миновало
Если вкратце – дело плохо. В журнале «Статистика и экономика» вышла интересная статья ученых...
27 сентября 2026

«Сороковой»: про Калужскую область сгенерировали клип с помощью ИИ
Ты откуда такой? «Сороковой»: про Калужскую область сгенерировали клип с помощью ИИ. В сети...
27 сентября 2026

Чудо в Оптиной пустыни: история исцеления [+видео]
На телеканале «СПАС». Новый выпуск проекта Павла Астахова «Простые чудеса» на телеканале...
27 сентября 2026

В Калужской области ковид закончился почти на четыре года раньше, чем в Петербурге
А в Москве он не закончился до сих пор. В Калужской области ковид закончился почти на четыре года раньше,...

Читать все новости

Главные новости

Медицина / 2026-09-27

В Обнинске создают аналог препарата от редкого заболевания...
Происшествия / 2026-09-27

В Обнинске вандалы разрисовали детскую площадку 
Дети / 2026-09-27

27 сентября праздник тех, кто знает ответы на тысячу...
Спорт / 2026-09-27

Обнинские гимнасты взяли золото и бронзу Первенства...

Свежие новости

Общество / 2026-09-27

Цифровой детокс: кому в кайф, а кому — стресс
Экономика / 2026-09-27

Тезка-преступник — горе в семье!
Спорт / 2026-09-27

Обнинский «Квант» снова разгромили — 0:4
Общество / 2026-09-27

Грудное молоко предлагают рекламировать в кинотеатрах перед фильмами
Дороги / 2026-09-26

В Обнинске сократились работы по ямочному ремонту
Экология / 2026-09-26

Обнинский экоцентр благодарит жителей города за помощь

Самое оценённое

Власть / 2026-09-10

МЫ и ШАПША. Большое интервью с главой области: о НАС и НАШИХ перспективах
Миграция / 2026-09-16

Миграция: новая национальная идея России
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
Дети / 2026-09-05

Десятилетний маленький нянь взвалил на себя родительские обязанности за троих...

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн