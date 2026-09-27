Нужен магний, чтобы не психовать из-за роста цен на магний!

Что из этого следует?С 2 октября 2026 года в России начнут действовать новые пошлины на витамины и добавки (БАДы), произведенные в недружественных странах. Список таких стран утвержден специальным постановлением правительства, насчитывает 49 штук (весь Евросоюз — за исключением Венгрии и Словакии, Америка, Канада, Австралия, Южная Корея и т.д.). В него, к сожалению, входят практически все лидеры фармакологического бизнеса.Что из этого следует? Что уже через несколько недель последует рост цен на магний, аргинин, кальций, витамин С и прочие околомедицинские товары, которые довольно популярны у россиян. Эксперты прогнозируют рост цен на 15-20%. Причем, если государство не озаботится регулированием цен, то могут автоматически «подтянуться» в цене и БАДы, которые ввозятся через страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Кыргыстан, Армения)… ну просто потому, что продавцы не упустят возможность воспользоваться поводом.