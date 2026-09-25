Тезка-преступник — горе в семье!

Не родись созвучной.Росфинмониторинг предлагает блокировать банковские счета и карты за «сомнительные» фамилии. Люди, у которых есть известные тезки и однофамильцы, зарекомендовавшие себя, как «нехорошие люди» в глазах государства (иноагенты, персонажи из списка лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности), должны схватиться за голову. В обозримом будущем им светят неприятности с обслуживанием банковских счетов и карт.Росфинмониторинг выступил с инициативой о добавлении нового основания для временной блокировки счетов. Суть его такова: если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, в отношении которого власти ранее уже принимали меры о замораживании средств, то операции по счету незадачливого тезки могут быть заморожены. Приостановив операцию, банк должен уведомить о предпринятых действиях Росфинмониторинг, а затем… просто сидеть ждать. Если за пять дней не придет требование продлить ограничения, то счет можно и разморозить.Самое интересное тут, что данная мера направлена против тех, кому средства как бы уже заморозили: чтобы они не могли обойти наложенные ограничения, используя, например, искаженное написание своих фамилии или имени. Была, скажем, «НаталЬя Иванова», стала «НаталИя Иванова», — разница в одну букву, а перевод могут и пропустить. Но пострадать в итоге могут рядовые граждане.Проблема ведь в том, что перевод может отправлять реальная «НаталИя Иванова», которая о тезке-преступнице и слышать не слышала. А ей возьмут и всё заблокируют. Не родись созвучной.И это тем опаснее, что ловят сомнительных клиентов не люди, которые могут в процессе хоть немного задуматься, а автоматизированные системы, для которых всё определяет набор цифр и символов. Подпадаете под соответствующий скрипт? Машина блокирует.Эксперты уверяют, что процент ложных блокировок будет огромный. В Росфинмониторинге проблему не видят.