Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Посетить Якутию — побывать в Вестеросе

Общество  /  27 сентября 2026
В каждой шутке только доля шутки.

Ленские столбы — природный парк рядом с Якутском, — одно из чудес света, расположенных на территории России. Они представляют собой длинную стену из вертикальных скал («столбов»), тянущихся вдоль берега реки Лена на несколько километров. Смотрятся впечатляюще — что вблизи, что на расстоянии. Местные даже шутят, что это и есть та самая Стена из «Игры Престолов», что хранит человечество от угроз и морозов Севера.

А поскольку в каждой шутке только доля шутки, Ленские столбы и впрямь включены ЮНЕСКО в список Всемирного достояния человечества.

 
 
Евгений Серкин
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
639 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество»:


27 сентября 2026

Цифровой детокс: кому в кайф, а кому — стресс
Это какой-то стресс. Никогда не увлекался этими вашими «цифровыми детоксами» — сознательным...
27 сентября 2026

Грудное молоко предлагают рекламировать в кинотеатрах перед фильмами
Детский суперфуд! Человеческое грудное молоко надо рекламировать в кинотеатрах перед фильмами. Простите,...
25 сентября 2026

Растерзанная в эфире лягушка — просвещение или шоу?
Где пролегает граница между обучением и жестокостью. Недавний инцидент в эфире калужского телевидения,...
24 сентября 2026

Русские женщины своих не бросают
Собранные обнинскими волонтерами вещи в понедельник отправили на Солдатский привал в Белгород. Лена Русалка...
24 сентября 2026

Удравшая сумка курьера — маркер безопасности в Обнинске или опасное легкомыслие?
Пока столичные программисты тестируют дорогущих роботов-роверов, в Обнинске изобрели свою, народную систему...
23 сентября 2026

Не верьте глазам своим: летающие кошки и огнедышащие собаки
Еще вчера для разоблачения мошенников, одалживающих в соцсетях деньги от имени друзей, достаточно было...

Читать все новости

Главные новости

Медицина / 2026-09-27

В Обнинске создают аналог препарата от редкого заболевания...
Происшествия / 2026-09-27

В Обнинске вандалы разрисовали детскую площадку 
Дети / 2026-09-27

27 сентября праздник тех, кто знает ответы на тысячу...
Спорт / 2026-09-27

Обнинские гимнасты взяли золото и бронзу Первенства...

Свежие новости

Экономика / 2026-09-27

Тезка-преступник — горе в семье!
Общество / 2026-09-27

«Сороковой»: про Калужскую область сгенерировали клип с помощью ИИ
Общество / 2026-09-27

Грудное молоко предлагают рекламировать в кинотеатрах перед фильмами
Дороги / 2026-09-26

В Обнинске сократились работы по ямочному ремонту
Экология / 2026-09-26

Обнинский экоцентр благодарит жителей города за помощь
Экономика / 2026-09-26

В Обнинске уже взялись за бюджет-2027 и думают про Новый год

Самое оценённое

Власть / 2026-09-10

МЫ и ШАПША. Большое интервью с главой области: о НАС и НАШИХ перспективах
Миграция / 2026-09-16

Миграция: новая национальная идея России
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
Дети / 2026-09-05

Десятилетний маленький нянь взвалил на себя родительские обязанности за троих...

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн