В каждой шутке только доля шутки.Ленские столбы — природный парк рядом с Якутском, — одно из чудес света, расположенных на территории России. Они представляют собой длинную стену из вертикальных скал («столбов»), тянущихся вдоль берега реки Лена на несколько километров. Смотрятся впечатляюще — что вблизи, что на расстоянии. Местные даже шутят, что это и есть та самая Стена из «Игры Престолов», что хранит человечество от угроз и морозов Севера.А поскольку в каждой шутке только доля шутки, Ленские столбы и впрямь включены ЮНЕСКО в список Всемирного достояния человечества.