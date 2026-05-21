Работа вместо бюрократии.Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, на год освободили от большинства проверок. Это касается компаний, понесших убытки начиная с января 2026-го, уточнил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Предписания снимут как с плановых, так и с некоторых внеплановых ревизий. Исключениями станут ситуации, угрожающие человеческой жизни, безопасности государства или несущие риск техногенных катастроф.Надзорные органы также смогут наведаться на предприятия по запросу прокуратуры либо по указанию высшего руководства страны. Главная задача инициативы заключается в предоставлении пострадавшему предпринимательству шанса сконцентрироваться на восстановительных работах вместо бюрократии.