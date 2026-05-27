Соцсети сменили мэра Обнинска, вызвали его к Путину и забрали зарплату

Полное безумие продолжилось в соцсетях после того, как глава администрации Обнинска подарил спортсменке полезный подарок.
Мало того, что вместо фото Стефана ПЕРЕВАЛОВА поставили фото какого-то мужика, как уверяют читатели, бывшего губернатора Краснодарского края ТКАЧЕВА, так еще и сообщили, что мэра Обнинска вызвали к Путину и тот выдал чиновнику коробку конфет, а зарплату поручил передать спортсменке в подарок.
Естественно, большинство граждан тут-же заголосили, что чиновники жадные и основной подарок мэр украл. Никому не пришло в голову, что не совсем нормально требовать от мэра 100 тысячного города, чтобы он дарил бриллианты спортсменкам. А о проверке информации напоминать и вовсе смешно.
КТО НАЗНАЧИЛ ТКАЧЕВА МЭРОМ ОБНИНСКА?
В мире современных медиа реальные факты больше не нужны. Зачем они, если можно устроить увлекательный коллективный психоз в комментариях? История с подарком пловчихи Алины Гайфутдиновой окончательно превратилась в хрестоматийный пример того, как соцсети способны искривлять пространство, время и здравый смысл.
Первым делом интернет-эксперты сменили Обнинску мэра и вместо реального главы администрации Стефана ПЕРЕВАЛОВА в рилсах появилось лицо Александра Ткачева (бывшего губернатора Краснодарского края, который к Калужской области не имеет вообще никакого отношения). Для чего это сделали? – Вероятно для того, чтобы не показывать молодого и задорного Стефана Перевалова, фотография которого не вызывает таких негативных эмоций, как физиономия хорошо пожившего Ткачева.
ВЫЗОВ НА КОВЕР К ПРЕЗИДЕНТУ И КОНФИСКАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ
Дальше фантазия авторов короткого видео и вовсе пробила дно. Они на полном серьезе заявили, что несчастного «мэра» (какого из них?) вызвал лично Владимир Путин.
По версии интернет-недоумков, в Кремле развернулась драма шекспировского масштаба: президент якобы выдал чиновнику коробку конфет, а всю его мэрскую зарплату приказал немедленно отдать спортсменке.
Неумные граждане тут же принялись строчить комментарии в духе: «Так ему и надо, жадному чинуше, основной-то дорогой подарок он точно украл и себе припрятал!» Требовать от главы стотысячного города бриллиантов и мерседесов для соцсетей стало базовой потребностью интернет-планктона.
Коллективный разум соцсетей продемонстрировал феноменальную избирательную слепоту. Пользователи устроили детальный разбор состава геля для стирки, изучили жесткость мочалки и чистящее средство для труб. Но при этом абсолютно все комментаторы в упор не заметили лежащую в том же пакете умную колонку «Яндекс Станция». Гаджет стоимостью в несколько тысяч рублей просто стерся из цифровой реальности! Зачем замечать нормальный технологичный подарок, если тогда поломается идеальная концепция «мэр-злодей подарил мыло»?
НАРОДНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: БАНИ, БАССЕЙНЫ И ДК
Когда градус безумия дошел до пика, к веселью подключились местные жители, решившие докрутить абсурд до идеала. Раз уж соцсети превратили реальность в фарс, то и альтернативные подарки должны быть соответствующими.
Горожане начали массово предлагать идеи для будущих награждений, чтобы чиновники и родной город в подарках отметили, и деньги из бюджета сильно не тратили. В качестве подарков предложили выдать спортсменам билеты на представления и спектакли в местные Дворцы культуры. Кое-кто решил, что уместно дарить пловцам… билеты в местный бассейн. Чтобы после тяжелейших тренировок на чемпионате Европы они могли расслабиться в родной хлорке по талончику. А самые веселые предложили выдавать абонементы в городские бани.
Обнинский кейс доказал: соцсетям абсолютно плевать на факты. Им не нужна колонка «Алиса», им не важно имя мэра и реальные достижения чемпионки. Им нужен повод сотворить из мухи слона, отправить чиновника в Кремль за конфетами и предложить отправить пловчиху в баню.Шоу продолжается!
Соцсети сменили мэра Обнинска, вызвали его к Путину и забрали зарплату
Ну и ну! / 28 сентября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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