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С 1 октября коммуналка в Калужской области снова подорожает

ЖКХ  /  29 сентября 2026
Повышаются тарифы.

С четверга коммуналка в Калужской области снова подорожает. С 1 октября меняются практически все основные тарифы. Электричество для квартир с газовыми плитами подорожает с 7,48 до 8,32 рубля за киловатт-час — на 11,2%. Для квартир с электроплитами — с 5,24 до 5,82 рубля.

Газ станет дороже примерно на 10%, вывоз мусора — на 9,7%. Новый тариф КРЭО составит 697,75 рубля за кубометр вместо 636,06.

Тарифы на воду и отопление зависят от города и поставщика. В Обнинске: 
  • холодная вода — с 34,31 до 38,08 рубля за кубометр: плюс 11%;
  • водоотведение — с 33,89 до 36,28 рубля: плюс 7%;
  • отопление — с 2742 до 2968 рублей за гигакалорию: плюс 8,2%.
В целом платёж за коммунальные услуги в Обнинске может вырасти до 11,8%. В Калуге предельный индекс выше — 13%. Причём это уже второе повышение за год: первое было в январе.

Коммуналка дорожает сразу перед отопительным сезоном, когда потребление тепла и электричества растёт. Поэтому реальная прибавка в зимней платёжке окажется заметнее сухих процентов.

 
 
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