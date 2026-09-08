С 1 октября коммуналка в Калужской области снова подорожает

Тарифы на воду и отопление зависят от города и поставщика. В Обнинске:

холодная вода — с 34,31 до 38,08 рубля за кубометр: плюс 11%;

водоотведение — с 33,89 до 36,28 рубля: плюс 7%;

отопление — с 2742 до 2968 рублей за гигакалорию: плюс 8,2%.

Повышаются тарифы.С четверга коммуналка в Калужской области снова подорожает. С 1 октября меняются практически все основные тарифы. Электричество для квартир с газовыми плитами подорожает с 7,48 до 8,32 рубля за киловатт-час — на 11,2%. Для квартир с электроплитами — с 5,24 до 5,82 рубля.Газ станет дороже примерно на 10%, вывоз мусора — на 9,7%. Новый тариф КРЭО составит 697,75 рубля за кубометр вместо 636,06.В целом платёж за коммунальные услуги в Обнинске может вырасти до 11,8%. В Калуге предельный индекс выше — 13%. Причём это уже второе повышение за год: первое было в январе.Коммуналка дорожает сразу перед отопительным сезоном, когда потребление тепла и электричества растёт. Поэтому реальная прибавка в зимней платёжке окажется заметнее сухих процентов.