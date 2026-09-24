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«Смотрю в зеркало — он на всей скорости летит». В центре Обнинска водитель устроил массовое ДТП

Происшествия  /  29 сентября 2026
И попытался сбежать.

Сегодня, 29 сентября, вечером на пр. Маркса «Жигули» врезались в Citroën, в котором находился ребёнок. Всего повреждены четыре автомобиля. По словам очевидцев, виновник ведёт себя неадекватно. После аварии он попытался уехать на автобусе, но его задержали.

— Смотрю в зеркало — он на всей скорости летит, — водитель Citroën рассказал о ДТП.



В момент удара его автомобиль стоял на светофоре перед пешеходным переходом. В салоне находилась маленькая девочка. От серьёзных травм её спасло детское кресло. Малышка сильно испугалась.





 
 
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