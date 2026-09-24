И попытался сбежать.Сегодня, 29 сентября, вечером на пр. Маркса «Жигули» врезались в Citroën, в котором находился ребёнок. Всего повреждены четыре автомобиля. По словам очевидцев, виновник ведёт себя неадекватно. После аварии он попытался уехать на автобусе, но его задержали.— Смотрю в зеркало — он на всей скорости летит, — водитель Citroën рассказал о ДТП.В момент удара его автомобиль стоял на светофоре перед пешеходным переходом. В салоне находилась маленькая девочка. От серьёзных травм её спасло детское кресло. Малышка сильно испугалась.