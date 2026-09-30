Как калужский ВПК ковал детские игрушки в эпоху «застоя»

Как космические технологии и атомная промышленность первого наукограда СССР встали на службу советского детства? Это история о том, как индустриальные гиганты выполняли строгий план по производству товаров народного потребления (ТНП).Согласно планам государственной конверсии, заводы тяжелого машиностроения, приборостроения и комбинаты стройматериалов были обязаны отдавать часть мощностей под товары народного потребления (ТНП).Инженеры и мастера региона подошли к задаче с размахом: детские товары и бытовые вещи они начали делать из тех же материалов и по тем же жестким стандартам качества, что и основную продукцию.В обнинской антикварной лавке мы наткнулись на удивительный предмет. Лукавое белоснежное пластиковое лицо с румяными щеками, ярко-желтыми волосами и длинным носом — забавная советская игрушка. Но на второй части разборной детской вешалки обнаружилась пожелтевшая бумажная этикетка, которая мгновенно превращает эту вещицу в ценнейший исторический артефакт.Это детская настенная вешалка «Клоун» (в которой советский ребенок безошибочно узнавал Буратино), выпущенная в 1982 году. И произвел её на свет не завод игрушек, а сверхсекретное оборонное предприятие — Обнинское научно-производственное объединение «Технология»!В 1980-е годы «Технология» занималась вещами планетарного масштаба. Здесь варили сверхпрочное остекление для кабин истребителей МиГ и пассажирских лайнеров Ту, а также разрабатывали плитки теплозащиты для многоразового космического корабля «Буран».Но законы советской экономики были непреклонны: оборонные заводы были обязаны отдавать до половины своих мощностей под гражданскую продукцию. Конструкторы «Технологии» подошли к задаче со всей строгостью авиационных стандартов: для вешалки «Клоун» технические условия и индекс «ТУ1» прямо говорил о контроле качества со стороны Министерства авиационной промышленности СССР.Корпус изделия отливали из высококлассного полимера на термопластавтоматах под огромным давлением. Литье получилось безупречным — без швов и заусенцев. Пластик оказался настолько долговечным, что спустя 40 лет он не пожелтел и не стал хрупким.Официально в документах героя назвали сухим именем «Клоун» (Артикул КГ-107-01-3606). Однако раскрашивали его вручную по трафаретам на заводе, выводя те самые добрые глаза с ресницами-лучиками.Стоил такой Буратино в те времена солидные 2 рубля (для сравнения, обычные пластиковые крючки стоили по 15 копеек). Но за знак качества ОНПО «Технология» (стилизованная буква «Т» в овале на этикетке) люди охотно переплачивали.«Технология» радовала детей изделиями из пластика и высококлассного стекла (включая знаменитые обнинские вакуумные термосы и хрусталь), а их соседи по наукограду — приборный завод «Сигнал» — подошли к детским товарам с позиций физики и радиоэлектроники.«Сигнал» подчинялся всемогущему Минсредмашу (атомная отрасль) и делал аппаратуру радиационного контроля для АЭС и ледоколов. В это же время цех товаров народного потребления выпускал игрушки и технику «с характером»: Цветомузыкальные установки «Спектр»: Главный хит и мечта советских подростков конца 80-х годов! Это были электронные блоки, которые подключались к магнитофонам и заставляли цветные прожекторы пульсировать в такт музыке. Их платы собирались на тех же линиях и компонентах, что и приборы атомной безопасности, поэтому установки работали без перегрева сутками напролет.Радиоконструкторы: «Сигнал» выпускал развивающие электронные наборы, с помощью которых пионеры могли самостоятельно, по схемам, собрать работающий радиоприемник или звуковой генератор, постигая азы профессии радиоинженера.Мини-тиски на вакуумной присоске: Технически это был инструмент для взрослых, но для советских мальчишек, собиравших и склеивавших модели танков и самолетов, эти тисочки из легкого силумина стали главной настольной «игрушкой». Благодаря рычагу и резиновой подошве они намертво присасывались к полированному домашнему столу, не царапая его, и служили идеальной «третьей рукой» при пайке или обработке мелких деталей.В советские времена, те самые, которые недалекие потомки назвали «застоем» в Калуге на Радиоламповом заводе (КРЛЗ) и заводе «Тайфун» выпускали совершенно другие хиты — металлические и электронные конструкторы. На калужских радиосхемах собирались детские «бегущие огни» для новогодних елок и интерактивные тиры, а из прочных сплавов «Тайфуна» штамповали тяжелые железные детали для сборки моделей танков и кранов.Оборонные предприятия переносили суровые стандарты тяжелого машиностроения и ПВО на кухонный быт и досуг школьников.Калужский турбинный завод (КТЗ) проектировал блочные энергоустановки и паровые турбины для атомных подводных лодок. Но завод обязали выпускать товары народного потребления, он наладил выпуск бытовых электромясорубок и кухонных комбайнов. В народе они мгновенно получили статус «неубиваемых» — советские хозяйки шутили, что с турбинным мотором внутри эти комбайны могут перемалывать даже камни. Также завод обеспечивал садоводов надежными насосами и обогревателями.Приборный завод «Тайфун»: Создатель сложнейших радиолокационных станций и береговых ракетных комплексов для Военно-морского флота выпускал для детей металлические конструкторы повышенной прочности. Из этих увесистых железных планок советские пионеры собирали модели подъемных кранов. А мамы охотились за тайфуновскими закаточными машинки для консервации, которые обеспечивали идеально ровный «флотский» шов на банках. Молодежь завод радовал сложной бытовой аудиоаппаратурой высокого класса (усилители и акустические системы).Калужский радиоламповый завод (КРЛЗ) выпускал полупроводники и интегральные микросхемы для систем ПВО и военной связи. Для детей завод поставлял электронные радиоконструкторы, сувенирные радиоприемники и легендарные новогодние гирлянды «бегущие огни». Именно калужские микросхемы превращали обычные советские игрушки в интерактивные и «умные».Калужский завод транспортного машиностроения («Калугатрансмаш»): специализируясь на тяжелом механизированном инструменте и путевых машинах для обслуживания железных дорог, завод снабжал обычных граждан надежными ручными электропилами, бытовыми деревообрабатывающими станками и прочными металлическими хлебницами, которые служили десятилетиями. К праздникам предприятие выпускало красивые сувенирные подарочные ключи с символикой Калуги.На юге и севере Калужской области оборонные и машиностроительные гиганты обеспечивали советских детей самыми прочными игрушками, а взрослых — надежным дефицитом.Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ): Пока из главных ворот предприятия выезжали гигантские магистральные и маневровые тепловозы для железных дорог СССР, в цеху ТНП отливали их уменьшенные копии. Завод выпускал литые металлические детские машинки — модели тракторов, самосвалов и локомотивов. Сломать такую игрушку было практически невозможно. Для взрослых этот же цех производил массивные мангалы из толстой котловой стали, складные туристические стульчики для рыбаков и гаражные замки повышенной секретности, за которыми охотилась вся область.Малоярославецкий приборный завод ковал надежность для неба, выпуская заправочное оборудование для авиации и сложные системы дозиметрии. Однако для мальчишек со всего Союза завод стал культовым благодаря своим игрушечным пистолетам и автоматам под пистоны. Они изготавливались из качественного металла и пластика, реалистично щелкали и давали тот самый желанный запах порохового дыма после «боя» во дворе. Параллельно для гражданского рынка завод выпускал компактные автомобильные насосы и домашние медицинские ингаляторы.Восточные и западные районы Калужской области отвечали за эстетику, народные промыслы и посуду, превращая суровое производство в произведения искусства.Кировский стройфарфор (г. Киров): Основной задачей этого промышленного гиганта было обеспечение масштабных строек СССР индустриальной санитарной керамикой. Но внутри предприятия существовал удивительно нежный и творческий цех ширпотреба. Там создавалась изумительная фаянсовая и фарфоровая детская посуда, миниатюрные чайные и кофейные сервизы, а также статуэтки сказочных персонажей и декоративные настенные тарелки. Все рисунки на детских чашках и сувенирах калужские мастера расписывали вручную.Тарусский завод «Художественная керамика» (г. Таруса): В отличие от других участников конверсии, этот завод изначально был ориентирован на культуру и художественные промыслы. Он бережно сохранял и развивал традиции знаменитой местной Хлудневской народной игрушки. На весь Советский Союз завод гремел своей традиционной майоликой, уникальными расписными вазами и самобытными глиняными детскими свистульками. Тарусская керамика была настолько аутентичной и качественной, что не только раскупалась внутри страны, но и активно отправлялась на экспорт.Когда сегодня коллекционеры выкупают на аукционах тяжелые людиновские тракторы или кировские мини-сервизы с ручной росписью, они ищут не просто ностальгию. Они приобретают памятники эпохи, когда к созданию детских товаров привлекались лучшие промышленные линии страны. Сделанные с огромным запасом прочности, эти калужские игрушки легко победили время и до сих пор сохраняют свой первозданный вид и рабочее состояние.Вот так работали калужские предприятия во времена так называемой эпохи «застоя».