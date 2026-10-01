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Кинули на 6 миллионов: подрядчик оставил ветерана из Обнинска без дома и денег

Происшествия  /  1 октября 2026
Делом занимается ОБЭП.

Пенсионер Минобороны Олег Федосов из Обнинска стал жертвой «строителя-афериста». Мужчина планировал возвести жилье в деревне Кривское и доверился ИП Михай, который обещал качественное исполнение работ. В мае заказчик перевел исполнителю всю сумму контракта — 6 млн рублей.

По условиям договора, к концу июля объект должен был быть готов до уровня «коробки». Однако вместо стройки собственник получил лишь пустые обещания: едва начав подготовку фундамента, «специалист» объявил, что средства закончились, и перестал выходить на связь. Сейчас делом занимается ОБЭП.





 
 
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