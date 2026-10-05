Даешь робочиновников и рободепутатов!

На портале SuperJob периодически встречаются интересные социологические исследования. Из одного из таких узнал, что 55% россиян спокойно согласились бы на замену чиновников и депутатов Госдумы из плоти и крови бездушными машинами.
Основных аргументов два:
- «хуже не будет, чиновники такие же равнодушные как роботы»;
- «эти хоть не воруют». На самом деле, если настроить — могут и воровать, но это уже другое.
- 34% — скорее поддерживают такую замену;
- 28% — скорее не поддерживают;
- и только 17% — относятся резко отрицательно.