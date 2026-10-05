Даешь робочиновников и рободепутатов!

Основных аргументов два:

«хуже не будет, чиновники такие же равнодушные как роботы»;

«эти хоть не воруют». На самом деле, если настроить — могут и воровать, но это уже другое.

34% — скорее поддерживают такую замену;

28% — скорее не поддерживают;

и только 17% — относятся резко отрицательно.

Замена на бездушную машину.На портале SuperJob периодически встречаются интересные социологические исследования. Из одного из таких узнал, что 55% россиян спокойно согласились бы на замену чиновников и депутатов Госдумы из плоти и крови бездушными машинами.Согласно данным исследования: ?21% опрошенных — за замену чиновников на ИИ;Интересно, что машинам больше доверяют люди с высшим образованием. Также за роботов представители старшего поколения. На людей они за свою жизнь насмотрелись.