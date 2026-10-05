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Даешь робочиновников и рободепутатов!

Экономика  /  4 октября 2026
Замена на бездушную машину.

На портале SuperJob периодически встречаются интересные социологические исследования. Из одного из таких узнал, что 55% россиян спокойно согласились бы на замену чиновников и депутатов Госдумы из плоти и крови бездушными машинами.

Основных аргументов два: 
  • «хуже не будет, чиновники такие же равнодушные как роботы»;
  • «эти хоть не воруют». На самом деле, если настроить — могут и воровать, но это уже другое.
Согласно данным исследования: ?21% опрошенных — за замену чиновников на ИИ;

  • 34% — скорее поддерживают такую замену;
  • 28% — скорее не поддерживают;
  • и только 17% — относятся резко отрицательно.
Интересно, что машинам больше доверяют люди с высшим образованием. Также за роботов представители старшего поколения. На людей они за свою жизнь насмотрелись.

 
 
Евгений Серкин
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