Калужского завода у шведов тоже давно нет.Volvo возвращается в Россию? Не спешите радоваться. Шведская AB Volvo зарегистрировала в России товарный знак до декабря 2035 года. Под ним можно продавать автомобили, двигатели, электромобили и гибриды, а также заниматься ремонтом и обслуживанием техники.Звучит как подготовка к большому возвращению. Но, по мнению экспертов, пока это лишь защита бренда от желающих заработать на чужом имени. Ни официальных продаж, ни возобновления производства компания не анонсировала.Калужского завода у шведов тоже давно нет. Предприятие продали российской группе «Промышленные инвестиции». Теперь это АМО, где собирают отечественные грузовики. Поэтому без лишних иллюзий: Volvo вернула себе логотип, но не вернулась в Россию.