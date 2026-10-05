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Volvo возвращается в Россию? Не спешите радоваться

Экономика  /  4 октября 2026
Калужского завода у шведов тоже давно нет.

Volvo возвращается в Россию? Не спешите радоваться. Шведская AB Volvo зарегистрировала в России товарный знак до декабря 2035 года. Под ним можно продавать автомобили, двигатели, электромобили и гибриды, а также заниматься ремонтом и обслуживанием техники.

Звучит как подготовка к большому возвращению. Но, по мнению экспертов, пока это лишь защита бренда от желающих заработать на чужом имени. Ни официальных продаж, ни возобновления производства компания не анонсировала.

Калужского завода у шведов тоже давно нет. Предприятие продали российской группе «Промышленные инвестиции». Теперь это АМО, где собирают отечественные грузовики. Поэтому без лишних иллюзий: Volvo вернула себе логотип, но не вернулась в Россию.

 
 
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