По археологическим находкам — около двух тысяч.Молодой древний город Обнинск. Обнинску всего 70 лет. Так? Так, да не так. Семь десятилетий прошло с момента получения городского статуса, а люди здесь жили гораздо раньше.«Да знаем мы!» — скажут читатели ES!-канала, знакомые с историей родного края. До Обнинска здесь были Пяткино, Белкино и Самсоново, первые письменные упоминания о которых относятся к 1147 году. И снова всё так, да не так.Поселение на этой земле существовало ещё в конце I тысячелетия до нашей эры — начале нашей эры. То есть около двух тысяч лет назад. Его следы археологи обнаружили примерно в 400 метрах от нынешней городской черты, на левом берегу Протвы. В документах объект получил название «Селище».Теперь древнее поселение взяли под официальную охрану. Региональное управление издало приказ, которым утвердило его границы и особый режим использования территории. Строить и проводить земляные работы здесь без археологических исследований и согласований нельзя. Получается, по паспорту Обнинску 70 лет, а по археологическим находкам — около двух тысяч. Молодой древний город. И это уже не игра слов.