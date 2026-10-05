Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

Молодой древний город Обнинск

Общество  /  4 октября 2026
По археологическим находкам — около двух тысяч.

Молодой древний город Обнинск. Обнинску всего 70 лет. Так? Так, да не так. Семь десятилетий прошло с момента получения городского статуса, а люди здесь жили гораздо раньше.

«Да знаем мы!» — скажут читатели ES!-канала, знакомые с историей родного края. До Обнинска здесь были Пяткино, Белкино и Самсоново, первые письменные упоминания о которых относятся к 1147 году. И снова всё так, да не так.

Поселение на этой земле существовало ещё в конце I тысячелетия до нашей эры — начале нашей эры. То есть около двух тысяч лет назад. Его следы археологи обнаружили примерно в 400 метрах от нынешней городской черты, на левом берегу Протвы. В документах объект получил название «Селище».

Теперь древнее поселение взяли под официальную охрану. Региональное управление издало приказ, которым утвердило его границы и особый режим использования территории. Строить и проводить земляные работы здесь без археологических исследований и согласований нельзя. Получается, по паспорту Обнинску 70 лет, а по археологическим находкам — около двух тысяч. Молодой древний город. И это уже не игра слов.

 
 
1675 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #селище, #археология:


5 октября 2026

Новые фобии для тревожных россиян: электронный паспорт в мессенджере MAX
С 1 сентября 2026 года магазины обязаны принимать Цифровой ID для подтверждения возраста. Правда, пока...
4 октября 2026

Фермер Калужской области получил миллион за мастерство
«Лучший по профессии». Фермер из Калужской области стал лучшим механизатором России. Евгений Туманов...
4 октября 2026

Калужанин стал лучшим механизатором России [+видео]
Готовился на максимуме. В мечтах рассчитывал хоть на призовое место, а забрал золото! — перед вами...
4 октября 2026

Что поразило главу Александровского округа в Калужской области [+видео]
Колледж «Логос». Главу Александровского округа Анну Кузнецову поразило сочетание духовных традиций и...
4 октября 2026

Визит Владимирской делегации запомнился не только деловой программой [+видео]
Рок-подвал. Визит владимирской делегации запомнился не только деловой программой и знакомством с новыми...
4 октября 2026

Глава Гусь-Хрустального раскрыл неожиданную связь с Калужской областью [+видео]
Космос и «Гусь». Глава Гусь-Хрустального раскрыл неожиданную связь с Калужской областью. После посещения...

Читать все новости

Главные новости

Транспорт / 2026-10-05

В Обнинске проезд может временно подешеветь благодаря...
Культура / 2026-10-05

Перевалов рассказал о будущем библиотеки в Старом... 
Медицина / 2026-10-05

Скоро переезд: стоматология КБ №8 в Обнинске покинет... 
Медицина / 2026-10-05

ФМБА, «Росатом» и Обнинск: хороший пример командной... 

Свежие новости

Животные / 2026-10-05

Бекон из Обнинска засветился в шоу на ТНТ 
Медицина / 2026-10-05

Жители Боровского и Малоярославецкого округов могут лечить зрение в Обнинске 
Медицина / 2026-10-05

В КБ №8 открыли современную офтальмологическую операционную 
Образование / 2026-10-05

5 октября — профессиональный праздник педагогов
Криминал / 2026-10-05

Мастер-класс по доверчивости из Обнинска для тех, у кого есть лишние 2 миллиона
Образование / 2026-10-05

Владислав Шапша поздравил свою первую учительницу из Обнинска

Самое оценённое

Миграция / 2026-09-16

Миграция: новая национальная идея России
Строительство / 2026-09-18

Под Калугой строят мега-тюрьму будущего, а в Обнинске — её «младшего брата»
Дороги / 2026-09-16

Блоки на дороге парализовали движение в Обнинск
ЖКХ / 2026-09-28

Жители Обнинска обеспокоены тем, что им перестали разносить квитанции за газ

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн