Дорожный компромисс.Настоящая транспортная драма разыгралась в посёлке Обнинское. Из-за масштабного строительства платного участка трассы М-3 «Украина» несколько жилых домов и предприятие оказались буквально замурованы — привычный съезд на дорогу им просто заблокировали.Местный житель Александр пишет во все инстанции. По его словам, представители «Автодора» клятвенно обещали, что заезд останется в проекте. Но стройка подошла вплотную, и людям заявили в лоб: «Хотите съезд? Обустраивайте за свой счёт!».Дорожники предложили рабочий компромисс: организовать альтернативный заезд со стороны города, но Александр и от этого отказывается. В итоге ситуация зашла в абсолютный тупик.