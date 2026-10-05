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Настоящая транспортная драма разыгралась в посёлке Обнинское

Дороги  /  4 октября 2026
Дорожный компромисс.

Настоящая транспортная драма разыгралась в посёлке Обнинское. Из-за масштабного строительства платного участка трассы М-3 «Украина» несколько жилых домов и предприятие оказались буквально замурованы — привычный съезд на дорогу им просто заблокировали.

Местный житель Александр пишет во все инстанции. По его словам, представители «Автодора» клятвенно обещали, что заезд останется в проекте. Но стройка подошла вплотную, и людям заявили в лоб: «Хотите съезд? Обустраивайте за свой счёт!».

Дорожники предложили рабочий компромисс: организовать альтернативный заезд со стороны города, но Александр и от этого отказывается. В итоге ситуация зашла в абсолютный тупик.





 
 
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