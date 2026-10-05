Калужские кассы выходят на тропу войны с вечно молодыми покупателями: итоги жаркого штаба

В Калуге в режиме видеосвязи на заседании штаба заместитель министра конкурентной политики Лев МАРЧЕНКОВ подвел итоги недели, и у нас есть три новости: борщ дешевеет, а покупку энергетиков и алкоголя будет отслеживать искусственный интеллект, но выбрасывать бумажный паспорт еще рано.
ОПЕРАЦИЯ «БОРЩЕВОЙ НАБОР»: ОВОЩИ СДАЮТ ПОЗИЦИИ
Если вы откладывали покупку мешка картошки до лучших времен, то они настали. Если верить официальной статистике, в конце сентября калужские овощи устроили массовый аттракцион невиданной щедрости: Картофель капитулировал и подешевел на 3,91% (минус 2,30 руб. из бюджета).
Капуста скинула 3,57% лишнего веса (и 1,57 руб. стоимости).
Морковь и лук солидарно упали в цене на 3,35% и 3,0% соответственно.
Правда, на рынке у «Титаника» морковь и картофель стоят по 80 рублей и дешеветь не собираются.
Сметана, по мнению чиновников, тоже решила поддержать тренд и скинула 0,66% (целых 2,5 рубля!). На этом фоне незначительное восстание соли (+0,88%) и чая (+0,36%) прошло практически незамеченным. Калужане официально могут варить самый выгодный борщ в ЦФО, ведь яйца, сахар, масло и гречка у нас по-прежнему дешевле, чем у соседей.
ТОПЛИВНЫЕ ХРОНИКИ: «ЧЁТ ИЛИ НЕЧЁТ» — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
На топливном рынке Калужская область уверенно держится в лидерах. На 1 октября регион занял 3-е место в ЦФО по самой приятной цене на дизель (78,28 руб./л), а также вошел в десятку самых доступных мест для заправки АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
Но главный тренд сезона на АЗС — это волонтеры. Лев Марченков выразил огромную благодарность ребятам, которые дежурят на заправках и работают «переводчиками» с языка дорожной магии. Они не просто помогают вставить пистолет в бак, но и терпеливо объясняют водителям правила игры в «чёт/нечёт». Ситуация с поставками улучшается, но квесты на заправках пока продолжаются.
СКАНИРУЙ ЛИЦО, ПРЕДЪЯВЛЯЙ ID: ЭНЕРГЕТИКИ И ПИВО ПОД ЗАМКОМ
Самая громкая новость для бизнеса и полуночных любителей бодрости: до конца года кассы региона обязаны поумнеть. Предпринимателей заставят внедрить систему ID MAX.
Что это значит? Больше никаких «девушка, мне есть 18, просто я выспался». Система будет автоматически подтверждать возраст покупателя при попытке пробить табак, алкоголь (включая пиво) или бодрящий энергетик. Органы местного самоуправления уже получили задачу снабдить всех бизнесменов инструкциями. Так что до конца года предпринимателям придется обновить софт, а покупателям — привыкать к тому, что кассовый аппарат теперь видит вас насквозь.
При этом использование цифрового ID — это добровольный выбор покупателя. Если вам не хочется открывать приложение на смартфоне, вы всегда можете по старинке показать кассиру обычный бумажный паспорт.
Калужские кассы выходят на тропу войны с вечно молодыми покупателями: итоги жаркого штаба
Торговля / 5 октября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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