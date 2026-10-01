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Новые фобии для тревожных россиян: электронный паспорт в мессенджере MAX

Общество  /  5 октября 2026
С 1 сентября 2026 года магазины обязаны принимать Цифровой ID для подтверждения возраста.

Правда, пока некоторые продавцы на рынке уверяют, что они и карты принять не в состоянии — только наличные.

У тревожных людей в России появился новый повод для бессонницы. Раньше мы переживали, что забыли паспорт дома и строгая продавщица Галина не продаст нам энергетик, сигареты или книгу 18+. Особо забывчивые граждане даже предлагали выбить у них на лбу тавро, поскольку замаялись восстанавливать бумажные паспорта.

Теперь фобия эволюционировала: паспорт переехал в мессенджер MAX, и можно начать опасаться, что на кассе зависнет интернет, сядет батарейка или QR-код превратится в тыкву прямо перед носом у очереди. А параноики могут начинать переживать, что теперь про них все узнают.

Давайте разберем без паники, как и зачем работает эта магия цифрового паспорта.

КАК УСТРОЕН ЭТОТ ВАШ ЦИФРОВОЙ ID?

Представьте: вы стоите на кассе. Вместо того чтобы судорожно искать в сумке потертую синюю книжицу, вы открываете мессенджер MAX.

Нажимаете кнопку «Цифровой ID».

На экране появляется динамический QR-код.

Он обновляется каждые 30 секунд! Так что сделать скриншот и скинуть его младшему брату не получится — код «протухнет» быстрее, чем вы дойдете до кассы.

Продавец сканирует код и видит на экране только строгую надпись: «Совершеннолетний» (ну или заветные 18+). Никаких ваших ФИО, прописки, девичьей фамилии матери и фотографии из 2012 года. Полная конфиденциальность!

Правда, есть нюанс для совсем тревожных: активировать ID можно только на одном смартфоне. Если вы купили новый телефон, старый профиль удалится автоматически.

А КАК ВЫЖИВАТЬ СЕЛЬСКИМ МАГАЗИНАМ?

Вот тут начинается самое веселое. Одно дело — продвинутый супермаркет в Калуге, и совсем другое — магазин «Еда» в отдаленной деревне, где интернет ловит только на березе за клубом. Сельским торговым точкам по закону тоже придется адаптироваться, но для них есть лайфхаки и четкие правила: До конца года все кассы должны получить обновление прошивки. Теперь к ним нужно обязательно подключить 2D-сканер (тот самый, который умеет читать QR-коды, а не только обычные штрихкоды с буханки хлеба).

Главный страх сельской розницы — «сеть упала». На этот случай кассовые модули синхронизируют локально. Но если интернет в деревне пропал окончательно, закон милосерден. Включается резервный сценарий: Продавец имеет полное право сказать: «Ой, милок, связи нет, доставай свой бумажный паспорт». Так что выбрасывать старую добрую книжку рано.

НА ЧТО «ПИКАТЬ» БУДЕМ?

Цифровой паспорт в MAX создан исключительно для товаров с возрастными ограничениями. Купить по нему пучок укропа или батон можно без проблем (точнее, для них он вообще не нужен). А вот предъявлять QR-код придется для: Внедрение системы идет полным ходом. На данный момент подтвердить возраст

с помощью Цифрового ID MAX в Калуге можно на кассах самообслуживания и обычных терминалах следующих крупных ритейлеров.

Многие думают, что подтверждать возраст нужно только ради бутылки вина. На самом деле список «запрещенки» для несовершеннолетних гораздо шире:

Алкоголь и пиво: Самая очевидная категория. Исключение составляет только безалкогольное пиво крепостью менее 0,5%.

Табачная и никотинсодержащая продукция: Сигареты, стики, вейпы, кальяны, жидкости для электронных сигарет и любые устройства для их нагревания. Безалкогольные энергетики: Продажа тонизирующих напитков лицам моложе 18 лет запрещена законом. Обычного чая и кофе этот запрет не касается.

Газовые баллончики и зажигалки: По закону (№2-ФЗ) для борьбы с подростковой токсикоманией введена обязательная проверка паспорта при покупке потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения (баллончики для заправки зажигалок, портативные газовые баллоны для плиток).

Пиротехника: Петарды, фейерверки и ракетницы продаются строго по достижении совершеннолетия (в зависимости от класса опасности —-с 16 или 18 лет).

Товары категории «18+»: Информационная продукция с жесткой возрастной маркировкой (некоторые книги, фильмы, видеоигры на дисках).

ИНСТРУКЦИЯ: КАК НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЙ ID ЗА 3 МИНУТЫ

Чтобы превратить смартфон в официальное удостоверение, потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Скачайте или обновите официальный мессенджер MAX на мобильном устройстве (iOS или Android).

Перейдите в раздел «Профиль» (или «Настройки») и выберите вкладку «Цифровой ID».

Нажмите кнопку «Создать QR» и выберите «Добавить документы».

Система перенаправит вас для авторизации через Госуслуги. Предоставьте согласие на обработку персональных данных.

Сделайте контрольное селфи и подтвердите личность при помощи биометрии (загранпаспорта нового образца или подтвержденных данных ЕБС).

Готово! Документ привязывается строго к одному устройству, с которого происходила настройка.

НУЖНО ЛИ ДОКАЗЫВАТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ 70-ЛЕТНЕМУ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Если по человеку ясно видно, что он взрослый, требовать с него подтверждения возраста не нужно. Отказ продать товар в таком случае считается незаконным. Кассир не нарушает закон и не получит штраф, если продал алкоголь пожилому человеку без предъявления документов, так как визуально возраст не вызывает вопросов.

Цифровой ID в мессенджере MAX создан для спорных или пограничных ситуаций, когда покупатель выглядит молодо. Седина и жизненный опыт избавляют от необходимости использовать любые цифровые или бумажные документы на кассе.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РИТЕЙЛА: ГДЕ ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ ID MAX?

Возможности электронного паспорта постоянно расширяются. Помимо покупки товаров категории «18+», с помощью Цифрового ID MAX можно: Подтверждать льготы: В систему можно подгрузить цифровой статус студента или члена многодетной семьи для получения скидок в музеях, театрах и на транспорте.

Посещать мероприятия: Использовать код для быстрого прохода на концерты или фильмы с возрастным рейтингом.

Водителям: Использовать мессенджер для хранения электронных копий водительского удостоверения и СТС.

 
 
Рената Белич
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