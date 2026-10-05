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Косинский встал на сторону бизнеса в споре с «Автодором»

Дороги  /  5 октября 2026
Предприниматели правы.

Косинский встал на сторону бизнеса в споре с «Автодором». Ранее мы рассказали о предприятиях и двух жилых домах в посёлке Обнинское, которые из-за строительства М-3 остались без привычного съезда. Ситуацию прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Косинский. Его позиция однозначна: предприниматели правы.

Публикуем ответ полностью, без сокращений и правок:

«Скажу, что предприниматели в данном случае совершенно законно и справедливо требуют обустройства съезда. Федеральный закон о дорожном строительстве возлагает финансирование примыканий только на предприятия придорожного сервиса. В данном случае там сосредоточено 6 малых предприятий (60 человек работающих), которые занимаются производством различных видов продукции, не связанных с придорожным сервисом, и в случае лишения их дорожной доступности все они закроются. По законодательству ГК «Автодор» должна обеспечить строительство съезда, и на совещании по этому вопросу в Министерстве транспорта Калужской области 30.09.26 прозвучало обещание найти выход из сложившегося положения с учетом прав предпринимателей. Но в последующие дни выяснилось, что это пока остается на уровне заявлений.

Я рассчитываю на организационную помощь Администрации г. Обнинска и предложил в ближайшее время провести совещание с участием всех заинтересованных сторон, включая ГК «Автодор», на месте отмененного съезда. Тем более там затрагиваются интересы жителей — рядом 2 жилых дома. Надеюсь, что результат будет конструктивным».

 
 
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