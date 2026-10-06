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В аду калужского приюта «Остров надежды» заперто более 600 собак

Резонанс  /  6 октября 2026
Не для слабонервных.

Возвращаясь к главной теме дня, ES!-канал публикует ещё несколько шокирующих кадров из приюта «Остров надежды», который на поверку оказался настоящим гетто для животных. Фото и видео с места — не для слабонервных.

По уточнённым данным, в этом аду заперто не 600 собак, как изначально заявляла хозяйка, а намного больше. Точное количество животных пока не установлено.



Здесь бесчисленные вольеры, заваленные фекалиями, и жуткая территория за глухим забором, которую охраняет агрессивный пёс. Внутри — полная темнота, удушающий запах аммиака и трясина из нечистот. Собаки годами живут без солнечного света. Из-за постоянного близкородственного скрещивания они превратились в одну «семью»: почти все животные похожи друг на друга как две капли воды.

У волонтёров есть подозрение, что на территории приюта или где-то поблизости может находиться огромное захоронение погибших животных. Пока это только предположение — его ещё предстоит проверить.





 
 
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