Не для слабонервных.Возвращаясь к главной теме дня, ES!-канал публикует ещё несколько шокирующих кадров из приюта «Остров надежды», который на поверку оказался настоящим гетто для животных. Фото и видео с места — не для слабонервных.По уточнённым данным, в этом аду заперто не 600 собак, как изначально заявляла хозяйка, а намного больше. Точное количество животных пока не установлено.Здесь бесчисленные вольеры, заваленные фекалиями, и жуткая территория за глухим забором, которую охраняет агрессивный пёс. Внутри — полная темнота, удушающий запах аммиака и трясина из нечистот. Собаки годами живут без солнечного света. Из-за постоянного близкородственного скрещивания они превратились в одну «семью»: почти все животные похожи друг на друга как две капли воды.У волонтёров есть подозрение, что на территории приюта или где-то поблизости может находиться огромное захоронение погибших животных. Пока это только предположение — его ещё предстоит проверить.