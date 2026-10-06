Утильсбор — убей-сбор

Покупательская способность исчерпалась.Введением утильсбора, взвинтившего цены на мощные иномарки, все не окончилось. Теперь этот сбор – по сути, налог на хорошие автомобили иностранного производства – планируется регулярно индексировать. Увеличение будет происходить каждый год на 10–20%, и так до 2030 г.Издание BFM подготовило таблицы, в которых перевело проценты в рубли, и результат, мягко говоря, ошеломляющий. Рост цен на машины (причем даже не новые, а уже с рук) каждый год будет составлять от 90 тыс. рублей и более. От 90 тыс. рублей за Toyota Camry (это помимо тех 900 тыс. рублей утильсбора, что на нее начислен уже) до более чем 500 тыс. рублей за Lexus LX 570.Некоторые автодилеры называют утильсбор «убей-сбором», намекая не то на кошельки покупателей, не то на перспективы своего бизнеса. И если в прошлом году введение утильсбора погнало покупателей в магазины и салоны — успеть до повышения цены, то в этом году никакого ажиотажа уже нет. Покупательская способность исчерпалась.