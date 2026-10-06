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Утильсбор — убей-сбор

Транспорт  /  6 октября 2026
Покупательская способность исчерпалась.

Введением утильсбора, взвинтившего цены на мощные иномарки, все не окончилось. Теперь этот сбор – по сути, налог на хорошие автомобили иностранного производства – планируется регулярно индексировать. Увеличение будет происходить каждый год на 10–20%, и так до 2030 г.

Издание BFM подготовило таблицы, в которых перевело проценты в рубли, и результат, мягко говоря, ошеломляющий. Рост цен на машины (причем даже не новые, а уже с рук) каждый год будет составлять от 90 тыс. рублей и более. От 90 тыс. рублей за Toyota Camry (это помимо тех 900 тыс. рублей утильсбора, что на нее начислен уже) до более чем 500 тыс. рублей за Lexus LX 570.

Некоторые автодилеры называют утильсбор «убей-сбором», намекая не то на кошельки покупателей, не то на перспективы своего бизнеса. И если в прошлом году введение утильсбора погнало покупателей в магазины и салоны — успеть до повышения цены, то в этом году никакого ажиотажа уже нет. Покупательская способность исчерпалась.

 
 
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