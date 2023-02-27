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Продал квартиру? Плати налог!

Экономика  /  6 октября 2026
Ложка меда в бочке дегтя.

Слушайте, у меня за последние две недели складывается впечатление, что выборы 20 сентября 2026 г. выиграла не партия «Единая Россия», а Минфин Российской Федерации, который решил, что ему можно теперь все: вводить любые сборы, повышать любые тарифы, выжимать деньги под любым предлогом.

Инициатив о повышении платы за все подряд вы уже наверняка начитались. Вот еще одна — наиболее неприятная. Минфин России будет лоббировать введение налога на продажу недвижимости, причем уже с 1 января 2027 г.

Логика введения — деньги от продажи это доход гражданина, а с дохода положено брать 13% НДФЛ… как минимум. А учитывая, что ставка НДФЛ у нас теперь дифференцированная, чем дороже квартиру продадите, тем больше налог придется уплатить: 
  • 13% при доходе до 2,4 млн рублей;
  • 15% от 2,4 до 5 млн рублей;
  • 18% от 5 до 20 млн рублей;
  • 20% от 20 до 50 млн рублей;
  • 22% свыше 50 млн рублей.
Дикость тут заключается в том, что покупать квартиру вы будете либо за свои кровные деньги, которые накопили, и с которых государство уже взяло свои 13% (плюс еще социальные взносы с работодателя), либо на ипотечные, где слово «доход» упоминать вообще неприлично, потому что доход будет получать много-много лет банк.

Единственное, что слегка утешает: возможно, будет введен пункт о минимальном сроке владения. То есть, если вы владели квартирой определенное количество лет (по умолчанию это 5, а если речь идет о наследстве или дарении — 3 года), то налог платить не надо. Ложка меда в бочке дегтя.

 
 
Евгений Серкин
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