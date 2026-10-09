Скандал с калужским композитором Игорем Лавровым вышел на новый уровень. Сегодня, 6 октября, крупные паблики и СМИ опубликовали историю, которая произошла с нашим земляком. Телеграм-канал Mash, в частности, пишет, что маэстро остался без денег и без жилья в Москве после того, как подписал брачный договор. Первым эту тему поднял ES!-канал.
Напомним, известного калужского пианиста-композитора, заслуженного артиста, Ветерана труда, Учителя с большой буквы, Игоря Лаврова лишили имущества молодая жена и её друг-оппозиционер.
ES!- каналу стало известно про громкий судебный процесс с участием нашего земляка. Защищать 80-летнего музыканта взялась юрист-медиатор Олеся Антонова, которая раскрыла нам чудовищные детали обмана пожилого маэстро.
Игорь Лавров много лет прожил в Венесуэле, продвигая русскую культуру (его именем там при жизни назван концертный зал). Однако жизнь пианиста превратилась в ад после того, как у его жены, которая моложе супруга более чем на 30 лет, появился друг. По данным юриста, пожилому музыканту без назначения врачей годами давали сильные психотропные препараты. Находясь под воздействием лекарств, в 2019 году маэстро подписал брачный договор, по которому все имущество отошло его супруге. В 2025 году, когда Лавров тяжело заболел во время визита в Россию, жена просто бросила его у знакомых, не дожидаясь приезда скорой помощи, и уехала, оставив ни с чем. С ней исчезли и все пенсионные накопления, около 4 миллионов рублей… Также выяснилось, что интересы хладнокровной супруги в российском суде защищает тот самый венесуэльский «друг» — сбежавший из России оппозиционер Михаил Шаповалов, скандально известный своими акциями и оскорблениями руководства страны.
Сейчас юристы и дочь композитора пытаются в суде оспорить кабальный брачный договор и вернуть земляку честное имя и средства к существованию. Сам Игорь Дмитриевич признается, что счастлив остаться на Родине, и верит в справедливость российского суда. Композитор надеется на общественный резонанс и объективное рассмотрение всех обстоятельств дела.