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Ограничитель на Южном выезде вновь спас Обнинск от пробок

Дороги  /  6 октября 2026
Зря критиковали.

Габаритный ограничитель на Южном выезде вновь спас Обнинск от пробок. Он остановил очередной большегруз, который иначе мог застрять в тоннеле и перекрыть движение. Правда, кабину водитель себе всё равно помял.

Похоже, конструкцию критиковали зря.
 
 
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