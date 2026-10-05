Зря критиковали.Габаритный ограничитель на Южном выезде вновь спас Обнинск от пробок. Он остановил очередной большегруз, который иначе мог застрять в тоннеле и перекрыть движение. Правда, кабину водитель себе всё равно помял.Похоже, конструкцию критиковали зря.