Габаритный ограничитель на Южном выезде вновь спас Обнинск от пробок. Он остановил очередной большегруз, который иначе мог застрять в тоннеле и перекрыть движение. Правда, кабину водитель себе всё равно помял.
Похоже, конструкцию критиковали зря.
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