Федеральный резонанс.«Знали, но сделать ничего не могли»: глава калужской ветеринарии Евгений Водолазов лично приехал в «Остров надежды» и дал первые комментарии.По словам чиновника, его ведомство не могло проводить проверки, так как приюта юридически не существует. В последний раз специалисты были на объекте еще до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными — то есть до 2020 года. Попытки попасть на территорию позже пресекались, так как хозяйка Елена Хоммова оформлена как частное физическое лицо, а суды годами безуспешно пытались ее выселить.Напомним, сейчас на месте работают полиция, власти и волонтеры, а дело приобрело федеральный резонанс.