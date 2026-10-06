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Глава Калужской ветеринарии лично приехал в скандальный «Остров надежды»

Резонанс  /  6 октября 2026
Федеральный резонанс.

«Знали, но сделать ничего не могли»: глава калужской ветеринарии Евгений Водолазов лично приехал в «Остров надежды» и дал первые комментарии.

По словам чиновника, его ведомство не могло проводить проверки, так как приюта юридически не существует. В последний раз специалисты были на объекте еще до вступления в силу закона об ответственном обращении с животными — то есть до 2020 года. Попытки попасть на территорию позже пресекались, так как хозяйка Елена Хоммова оформлена как частное физическое лицо, а суды годами безуспешно пытались ее выселить.

Напомним, сейчас на месте работают полиция, власти и волонтеры, а дело приобрело федеральный резонанс.

 
 
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