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Две смерти в туалете Шереметьево: новость, которая не выходит из головы

Происшествия  /  7 октября 2026
Слишком много вопросов.

Эта история уже несколько дней не сходит с новостных лент и вызывает огромный резонанс. Люди обсуждают подробности, строят версии и пытаются понять, как всё могло закончиться настолько страшно. Но вопросов до сих пор гораздо больше, чем ответов.

30-летняя Наталья прилетела из Антальи вместе с 11-летней дочерью и сожителем. В аэропорту у неё начались схватки. Женщина закрылась в туалете, где родила мальчика. По предварительной версии, она перекрыла ему дыхание туалетной бумагой, а затем выбросила тело в мусорное ведро.

Очевидцы слышали крики, увидели кровь и пытались помочь, но женщина отказывалась. Позже её госпитализировали с сильным кровотечением, однако спасти не смогли. СК возбудил уголовное дело. Точные обстоятельства и причины смерти ребёнка устанавливаются.

Почему она не обратилась за помощью, хотя рядом были медики? Почему скрывала беременность даже от близких? И как люди, летевшие вместе с ней, ничего не заметили?

Итог чудовищный: погибли женщина и новорождённый ребёнок, а 11-летняя девочка потеряла мать. Всё это произошло не в глухом лесу и не в заброшенном доме, а в одном из крупнейших аэропортов страны — среди тысяч людей, в нескольких шагах от медицинской помощи. Но помочь уже не успели.

 
 
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