Obninsk.Name
Главная  /  Новости  /  Архив новостей

До 250 компаний могут переехать из Москвы в регионы

Экономика  /  7 октября 2026
Не упустить шанс.

В июне появилась информация, которой СМИ не уделили особого внимания: власти готовят планы по перемещению крупных компаний с государственным участием из Москвы в регионы. Официально цель — разгрузить столицу, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. Но в нынешней обстановке нельзя сбрасывать со счетов и безопасность: держать все ключевые структуры в одном городе как минимум неразумно.

Летом всё это выглядело как очередная идея без конкретных сроков и решений. Однако в сентябре выяснилось, что процесс уже запущен. Отраслевые министерства получили указание подготовить предложения, а Минэкономразвития — контролировать их выполнение.

Первоначально рассматривались около 500 компаний. В итоге в фокусе остались восемь холдингов, объединяющих 250 организаций и 270 тысяч сотрудников: РЖД, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».

Речь пока не идёт о массовом переезде головных офисов. В регионы планируют выводить бухгалтерии, кадровые и юридические службы, IT-центры и другие подразделения. Но даже это — тысячи квалифицированных специалистов, новые рабочие места и дополнительные деньги в бюджетах. Первые примеры уже есть. «РусГидро» перенесло штаб-квартиру в Красноярск, ПСБ переезжает в Ярославль и планирует перевести туда пять тысяч сотрудников.

Кого Калужская область уже упустила — и за кого ещё можно побороться

Считаю, шанс у нас есть. У губернатора Владислава Шапши достаточно опыта и возможностей, чтобы договариваться на федеральном уровне. Есть и весомые аргументы: близость к Москве, заканчивающаяся реконструкция трассы М-3, железная дорога, международный аэропорт, логистический кластер и развитые промышленные площадки.

Но часть компаний мы уже потеряли. РЖД создаёт во Владимирской области инновационный кластер на две тысячи рабочих мест. «Почта России» переводит IT-подразделение с тремя тысячами сотрудников в Татарстан. Кадровые службы и кол-центры «Интер РАО» уже работают в Ивановской, Саратовской и Орловской областях, а «Зарубежнефть» открыла центр обслуживания в Самаре.

Крупные призы тоже разобрали. «РусГидро» досталось Красноярску, ПСБ — Ярославлю. Последний к 2030 году должен принять пять тысяч сотрудников банка и более 12 тысяч человек вместе с семьями.

Кто остаётся? Прежде всего «Транснефть», которая собирается вывести из Москвы бэк-офис примерно на тысячу человек. Регион пока не назван. Есть и «Россети»: здесь у Калужской области имеется весомый аргумент — действующее «Калугаэнерго». Публично не определилась и «Роснефть».

С «Росатомом» ждать переезда не надо — он уже здесь. Обнинск давно стал одним из ключевых центров корпорации, а теперь вокруг «Обнинск Теха» формируется крупный международный образовательный и научный проект.

С «Аэрофлотом» сложнее. Компания заявила, что не собирается переносить головной офис из Москвы. Но никто не мешает предложить площадку для сервисных, учебных или IT-подразделений. Международный аэропорт у нас для этого есть.

Есть ещё Объединённая двигателестроительная корпорация. Решение о переносе её офиса из Москвы принято, но регион пока официально не назван. Впрочем, какой бы из оставшихся госхолдингов ни выбрал для «укоренения» Калужскую область, мы будем только рады. «Роснефть»? Отлично, будем с ГСМ — по нынешним временам особенно актуально. «Аэрофлот»? Калужский аэропорт получит мощный толчок для развития.

Главное — не упустить шанс и заманить хоть кого-то.

 
 
Евгений Серкин
Все статьи автора
Написать автору
 Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
1415 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #Калужская область, #компании:


9 октября 2026

У пенсионерки из Калужской области выманили 8,5 миллионов рублей
Жительница Хвастовичского района оказалась обладательницей внушительного капитала. К сожалению, её миллионное...
8 октября 2026

Россельхознадзор пресёк факт незаконного размещения отходов в национальном парке «Угра»
Проверка была инициирована после обращения граждан, которые сообщили, что под видом формирования обычной...
8 октября 2026

Про правильный движ [+видео]
Удачные примеры. На прошлой недели в Калуге отмечали День туризма, где побывал и я. Это людях, которые...
8 октября 2026

Калужская область всё-таки вошла в пилотный проект школьного телевидения [+видео]
Кто за ним стоит, и сколько он будет стоить? Калужская область всё-таки вошла в пилотный проект школьного...
8 октября 2026

Преступность в Калужской области снизилась на 16%
Статистика от прокуратуры. Преступность в Калужской области снизилась на 16%. С января по сентябрь зарегистрировано...
8 октября 2026

Портал органов власти и геопортал Калужской области временно недоступны
Технические неполадки. Портал органов власти и Геопортал Калужской области временно недоступны. Причина...

Читать все новости

Главные новости

ЖКХ / 2026-10-09

«Запуск тепла в Обнинске прошёл лучше, чем во все предыдущие...
Происшествия / 2026-10-09

Обнинские антизацеперы закидали камнями зацеперов
Благоустройство / 2026-10-09

В Обнинске обнаружили 218 брошенных машин
ЖКХ / 2026-10-09

В Обнинске в рамках текущего ремонта отремонтировано...

Свежие новости

Общество / 2026-10-09

Сбор денег для больного ребенка или гастролёр-мошенник?
Общество / 2026-10-08

Осенний Обнинск — в маленьком блокноте 
Общество / 2026-10-08

Год пролетел незаметно из-за огромного количества событий 
Общество / 2026-10-08

В Обнинске многодетная пара отпраздновала хрустальную свадьбу
Общество / 2026-10-08

Обнинские молодожены смогут расписаться в Рождество
Происшествия / 2026-10-08

Портал органов власти и геопортал Калужской области временно недоступны

Самое оценённое

Строительство / 2026-09-18

Под Калугой строят мега-тюрьму будущего, а в Обнинске — её «младшего брата»
ЖКХ / 2026-09-28

Жители Обнинска обеспокоены тем, что им перестали разносить квитанции за газ
Экономика / 2026-09-25

Таксистам и курьерам хотят поднять налог в три раза
Дороги / 2026-10-04

Настоящая транспортная драма разыгралась в посёлке Обнинское 

КомментируемоеСамое обсуждаемое

О компании Все новости Предложить тему Услуги Контакты Старый дизайн