До 250 компаний могут переехать из Москвы в регионы

Не упустить шанс.В июне появилась информация, которой СМИ не уделили особого внимания: власти готовят планы по перемещению крупных компаний с государственным участием из Москвы в регионы. Официально цель — разгрузить столицу, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. Но в нынешней обстановке нельзя сбрасывать со счетов и безопасность: держать все ключевые структуры в одном городе как минимум неразумно.Летом всё это выглядело как очередная идея без конкретных сроков и решений. Однако в сентябре выяснилось, что процесс уже запущен. Отраслевые министерства получили указание подготовить предложения, а Минэкономразвития — контролировать их выполнение.Первоначально рассматривались около 500 компаний. В итоге в фокусе остались восемь холдингов, объединяющих 250 организаций и 270 тысяч сотрудников: РЖД, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть».Речь пока не идёт о массовом переезде головных офисов. В регионы планируют выводить бухгалтерии, кадровые и юридические службы, IT-центры и другие подразделения. Но даже это — тысячи квалифицированных специалистов, новые рабочие места и дополнительные деньги в бюджетах. Первые примеры уже есть. «РусГидро» перенесло штаб-квартиру в Красноярск, ПСБ переезжает в Ярославль и планирует перевести туда пять тысяч сотрудников.Считаю, шанс у нас есть. У губернатора Владислава Шапши достаточно опыта и возможностей, чтобы договариваться на федеральном уровне. Есть и весомые аргументы: близость к Москве, заканчивающаяся реконструкция трассы М-3, железная дорога, международный аэропорт, логистический кластер и развитые промышленные площадки.Но часть компаний мы уже потеряли. РЖД создаёт во Владимирской области инновационный кластер на две тысячи рабочих мест. «Почта России» переводит IT-подразделение с тремя тысячами сотрудников в Татарстан. Кадровые службы и кол-центры «Интер РАО» уже работают в Ивановской, Саратовской и Орловской областях, а «Зарубежнефть» открыла центр обслуживания в Самаре.Крупные призы тоже разобрали. «РусГидро» досталось Красноярску, ПСБ — Ярославлю. Последний к 2030 году должен принять пять тысяч сотрудников банка и более 12 тысяч человек вместе с семьями.Кто остаётся? Прежде всего «Транснефть», которая собирается вывести из Москвы бэк-офис примерно на тысячу человек. Регион пока не назван. Есть и «Россети»: здесь у Калужской области имеется весомый аргумент — действующее «Калугаэнерго». Публично не определилась и «Роснефть».С «Росатомом» ждать переезда не надо — он уже здесь. Обнинск давно стал одним из ключевых центров корпорации, а теперь вокруг «Обнинск Теха» формируется крупный международный образовательный и научный проект.С «Аэрофлотом» сложнее. Компания заявила, что не собирается переносить головной офис из Москвы. Но никто не мешает предложить площадку для сервисных, учебных или IT-подразделений. Международный аэропорт у нас для этого есть.Есть ещё Объединённая двигателестроительная корпорация. Решение о переносе её офиса из Москвы принято, но регион пока официально не назван. Впрочем, какой бы из оставшихся госхолдингов ни выбрал для «укоренения» Калужскую область, мы будем только рады. «Роснефть»? Отлично, будем с ГСМ — по нынешним временам особенно актуально. «Аэрофлот»? Калужский аэропорт получит мощный толчок для развития.Главное — не упустить шанс и заманить хоть кого-то.