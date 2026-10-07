«Синдром богатой мамы»: государство забирает у экс-главы УМВД Калуги имущество почти на 18 млн рублей

В Калужской области набирает обороты крупный антикоррупционный скандал вокруг бывшего руководства местных правоохранительных органов.Прокурор Калужской области Константин Жиляков направил в суд исковое заявление об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье бывшего начальника УМВД России по г. Калуге. Речь идет об активах на общую сумму более 17,8 млн рублей, легальность происхождения которых силовик подтвердить не смог.Как показала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, масштабную закупку недвижимости и транспорта высокопоставленный полицейский провел в период с 2020 по 2022 год. В это время он работал в полиции, занимая должности начальника УМВД России по г. Калуге, заместителя начальника и начальника центра профессиональной подготовки регионального УМВД, Согласно материалам надзорного ведомства, за два года в распоряжении семьи руководителя оказались: комфортабельная квартира. современная иномарка, земельный участок, на котором в кратчайшие сроки был возведен монументальный двухэтажный коттедж площадью 360 кв. метров.При этом совокупный официальный доход должностного лица и его семьи за несколько лет был в разы меньше стоимости приобретенных объектов.Чтобы избежать декларирования незаработанных миллионов и обойти жесткие антикоррупционные фильтры, полицейский воспользовался классической схемой: переписал ключевые активы на свою мать-пенсионерку.Подобная практика «заботы о родителях» для калужских силовиков становится серийной. Совсем недавно региональная прокуратура успешно отстояла в суде аналогичный иск в отношении экс-начальника одного из подразделений УЭБиПК УМВД. Тот аналогичным образом оформил на свою мать-пенсионерку люксовый внедорожник Jeep Grand Cherokee стоимостью 8,2 млн рублей, уверяя, что пожилая женщина просто заняла деньги у «обеспеченной знакомой». Суд доводам защиты не поверил и изъял машину в пользу государства.Для самого экс-руководителя УМВД Калуги гражданский иск о конфискации — далеко не единственная проблема. Он уже находится под стражей с декабря прошлого года. Параллельно в его отношении расследуется уголовное дело по обвинению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, начальник городской полиции пообещал местному предпринимателю за денежное вознаграждение избавить его от уголовного преследования за неуплату налогов.В настоящий момент региональная прокуратура уже приступила к активному представлению доказательств в судебном процессе по изъятию имущества.В ведомстве подчеркивают: изъятие гражданских активов у должностных лиц, которые не могут доказать легальность своих трат — это один из наиболее действенных экономических рычагов противодействия коррупции. Чиновник или силовик должен понимать, что даже в случае сокрытия уголовных следов, сохранить незаконно нажитые особняки и квартиры, оформленные на пожилых родственников, у него не получится. Судебное разбирательство продолжается, и итоговое решение о судьбе 360-метрового дома и квартиры примет суд.