Калужская область всё-таки вошла в пилотный проект школьного телевидения. До 15 октября в учебных заведениях начнут показывать федеральные ролики без звука. Детям обещают «полезную информацию» и отдых на переменах.
Оператором стала АНО «Школьное ТВ», зарегистрированная 1 октября 2025 года. Её единственный учредитель и директор — Виталий Моргачев, ранее занимавшийся билетным бизнесом. И здесь начинается самое интересное. О публичном конкурсе сведений нет. Менее чем через год после регистрации организации Минфин ввёл отдельную статью расходов, а затем прямо указал получателя субсидии. Только на старте для организации предусмотрели 300 млн рублей. Во сколько школьное телевидение обойдётся в итоге, традиционно узнаем позже.
АНО уже заказала 405 видеороликов. Стоимость контрактов и исполнители в открытых источниках не указаны. Детям годами советовали меньше смотреть в экраны, больше двигаться и общаться. Теперь им официально предлагают ещё один экран. Без новой АНО и сотен миллионов, видимо, включить телевизор на перемене было никак.