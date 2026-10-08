Последние три года в праздничные дни благодаря SINTEC Group вышку подсвечивают в цветах российского триколора. Свет направляют с земли, поскольку крепить оборудование к самой конструкции нельзя. В народе её называют Фёдоровской — в честь геофизика Евгения Фёдорова, по инициативе которого она была построена. Редкий случай, когда возраст только добавляет масштаба.
Ей 68! Выглядит великолепно — и её знает весь Обнинск
Общество / 8 октября 2026
Последние три года в праздничные дни благодаря SINTEC Group вышку подсвечивают в цветах российского триколора. Свет направляют с земли, поскольку крепить оборудование к самой конструкции нельзя. В народе её называют Фёдоровской — в честь геофизика Евгения Фёдорова, по инициативе которого она была построена. Редкий случай, когда возраст только добавляет масштаба.
775 просмотров
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #мачта:
8 октября 2026
Осенний Обнинск — в маленьком блокноте [+видео]
Вдохновение на творчество. Осенний Обнинск — в маленьком блокноте. Художница Екатерина Борисенко
...
8 октября 2026
Год пролетел незаметно из-за огромного количества событий [+видео]
«Катастрофически быстро». Год как один миг: оказывается, далеко не только мне одному в последнее время
...
8 октября 2026
В Обнинске многодетная пара отпраздновала хрустальную свадьбу
В Салоне бракосочетания чествовали прекрасную пару – Илью Дмитриевича и Анну Валерьевну Дьяченко, которые
...
8 октября 2026
Обнинские молодожены смогут расписаться в Рождество
Прием заявлений до 6 декабря. Обнинские молодожены смогут расписаться в Рождество. По многочисленным
...
8 октября 2026
УФСБ просит калужан воздержаться от походов в лес и прогулок по полям
Берегите себя. УФСБ просит калужан воздержаться от походов в лес и прогулок по полям. В разных округах
...
8 октября 2026
Осталось всего 85 дней, и наступит новый год [+видео]
Как же быстро летит время.
Накануне, 7 октября, оставалось всего 85 дней и наступит Новый год.
Накануне, 7 октября, оставалось всего 85 дней и наступит Новый год.
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
Главные новости
Свежие новости
Происшествия / 2026-10-08
Жуковский педофил пойдет под суд за противоправные действия против ребенка
Самое оценённое
Строительство / 2026-09-18