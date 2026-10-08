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Ей 68! Выглядит великолепно — и её знает весь Обнинск

Общество  /  8 октября 2026
Возраст добавляет масштаба.

8 октября 1958 года в городе ввели в эксплуатацию высотную метеомачту ВММ-310 — первое в мире сооружение такого типа. 310 метров стали, шаровая опора и 16 мощных тросов. Мачта до сих пор работает, оставаясь научным объектом, главным городским ориентиром и одной из самых узнаваемых достопримечательностей.

Последние три года в праздничные дни благодаря SINTEC Group вышку подсвечивают в цветах российского триколора. Свет направляют с земли, поскольку крепить оборудование к самой конструкции нельзя. В народе её называют Фёдоровской — в честь геофизика Евгения Фёдорова, по инициативе которого она была построена. Редкий случай, когда возраст только добавляет масштаба.





 
 
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