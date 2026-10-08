Сбор денег для больного ребенка или гастролёр-мошенник?

Стоит ли верить уличным просителям денег? Когда мы видим табличку «Сбор на операцию ребёнку», мы не хотим верить, что кто-то способен цинично врать о смертельных болезнях детей.Но где грань между реальной помощью и спонсированием мошенников?Возле отделения Сбербанка на проспекте Маркса мужчина собирает деньги с табличкой «Помогите на лечение дочери», внизу — копия выписки 11-летней Екатерины П. из Перми с диагнозом «остеосаркома».Изучение материалов выявило серьезные несоответствия. Сама выписка оформлена в июле 2023 года, однако даты введения лекарств внутри текста указаны за 2021 год. Документу уже более трех лет, а актуальных медицинских заключений и официального счета из клиники у сборщика нет.На вопрос, где ребенок, мужчина, назвавшийся Николаем, отвечает, что в Перми. А сам он работает на Курском вокзале. Назвать клинику, где ребенок лечится, мужчина наотрез отказался. Почему приехал в Обнинск? – думал, что здесь удастся собрать деньги, но пока не удалось. Кстати, на вопрос о том, откуда он, почему такой акцент, мужчина ответил, что из Белоруссии, якобы из Минска. Хорошо, если из Минска, а то переведешь так деньги, а он окажется с Украины.Конечно, у проходящих мимо сердобольных граждан нет времени тщательно изучать документы, а у журналистов – есть. Редакция провела анализ предоставленных материалов и зафиксировала ряд логических несоответствий, которые заставляют поставить под сомнение прозрачность данного сбора.Неактуальность медицинской информации. Предоставленная выписка оформлена более трех лет назад. На сегодняшний день мужчина не смог предоставить актуального медицинского заключения, онкологического консилиума, назначений или официального счета из клиники с указанием конкретной необходимой суммы. Документ трехлетней давности не подтверждает необходимость сбора средств в настоящее время.Критическое расхождение в датах лечения. Выписка датирована июлем 2023 года и указывает на госпитализацию ребенка с мая по июль 2023 года. Однако в самом описании проведенного лечения (введении химиопрепаратов) фигурируют даты 24.02.2021 и 10.05.2021.— Разве не может быть так, что в 2023 году врач просто указала на факт лечения в 2021? – поинтересовались мы у специалистов.— Теоретически в медицинских документах существует раздел «Анамнез заболевания», где врач может указать даты прошлых этапов лечения. Но в данном конкретном случае эта версия полностью исключается, поскольку остеосаркома — это крайне агрессивная, быстрорастущая злокачественная опухоль. Протокол ее лечения непрерывен и занимает в среднем 6–12 месяцев (химия — операция — химия). Ситуация, при которой ребенку ввели препараты в 2021 году, затем на два года прервали лечение, а в 2023 году положили в больницу и написали в выписке «метастазов не обнаружено, рекомендовано продолжение химиотерапии», биологически невозможна. Без непрерывного лечения за два года опухоль бы неизбежно прогрессировала.Редакция не имеет юридических полномочий называть организатора сбора мошенником до официальных результатов проверки правоохранительных органов или решения суда. Тем не менее данный сбор не имеет документального подтверждения, и перевод средств по указанным реквизитам сопряжен с высокими рисками нецелевого использования денег.На табличке был указан номер мобильного телефона, и мы набрали номер через приложение Сбербанка, чтобы узнать, кому принадлежит банковская карта, привязанная к этому номеру. Оказалось, что карта в Т-банке принадлежит некой Валентине Владимировне 3. Однако трубку поднял мужчина, сообщивший, что лучше перезвонить Валентине в воскресенье. По ярко выраженному южному говору явно узнавался папаша, стоявший у обнинского отделения Сбербанка.Законодатели уверяют, что в Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями, включая химиотерапию и эндопротезирование, оказывается бесплатно в рамках программы государственных гарантий (ОМС). Если семье требуется оплата дополнительных импортных медикаментов или реабилитации, лечащие врачи направляют документы в верифицированные благотворительные фонды.Псевдосборы — это уголовное преступление. По ст. 159 УК РФ (Мошенничество) организаторам грозит до 5–6 лет лишения свободы (если сумма сбора больше 2 500 рублей), а при меньших суммах — арест до 15 суток по ст. 7.27 КоАП РФ.Хотите помочь больным детям — помогайте только через проверенные фонды, где каждый рубль строго контролируется. Газета помогала реальному больному ребенку с таким диагнозом, город помог собрать деньги на протез. Но там родители предоставили все документы и медицинские выписки. О том, как сложилась судьба мальчика 15 лет спустя – читайте в следующем номере газеты «Вы и Мы».