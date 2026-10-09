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Жители наукограда нашли новый способ мести нелюбимым соседям

Благоустройство  /  10 октября 2026
В Обнинске регулярно проводятся рейды по выявлению и эвакуации на муниципальную стоянку брошенных машин.

Занимаются этой работой сотрудники МБУ «Благоустройство». И проводят они эту работу, в том числе, и по обращениям граждан.

Только в последнее время поступает всё больше ложных вызовов. Как потом выясняется, жильцы таким образом мстят соседям, с которыми у них конфликты по тем или иным причинам.

Поссорились, допустим, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и один из них звонит в ГАИ или в городскую администрацию, чтобы сообщить, что у него под окном якобы уже три месяца стоит бесхозная машина. При этом он указывает на автомобиль ненавистного соседа: дескать, не знаю, чей он, эвакуируйте поскорее.

Такие номера, конечно, не проходят. Если транспорт недавно был на ходу, специалисты это сразу видят. Но мстители отнимают у них драгоценное рабочее время.

Кстати, и «войны» граждан за парковки во дворах доставляют представителям коммунального хозяйства немало проблем. Чтобы застолбить место для машины, некоторые ухитряются наносить на асфальт краской её госномер.

 
 
Инна Емелина
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