Милое видео.Наталья больше 30 лет убирает улицы Обнинска. О тяжёлой работе говорит легко, о городе — с теплом. И просьба у неё простая: мусор — в контейнеры, окурки — в урны. Так мы немного поможем тем, кто каждый день наводит вокруг порядок.