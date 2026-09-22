Наталья больше 30 лет убирает улицы Обнинска. О тяжёлой работе говорит легко, о городе — с теплом. И просьба у неё простая: мусор — в контейнеры, окурки — в урны. Так мы немного поможем тем, кто каждый день наводит вокруг порядок.
Наталья больше 30 лет убирает улицы Обнинска
Благоустройство / 11 октября 2026
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