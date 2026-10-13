Что творится на улицах Обнинска? Акустические хроники наукограда

Пока официальные ведомства рапортуют о вечернем патрулировании улиц сотрудниками ОМВД совместно с дружинниками, на дневных улицах города разворачивается свой собственный, абсолютно несанкционированный сценарий. И нарушителей порядка никто не останавливает.

Теперь на Маркса, на Гагарина у больших магазинов можно встретить особо агрессивных «активистов», которые играют на чувстве патриотического долга. На любые попытки вежливо отказаться или уточнить, от какого именно фонда ведется сбор и где документы, в ответ можно получить порцию отборного вранья

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Если вы думаете, что Обнинск — это тихий и чинный наукоград, где по утрам слышен лишь шелест страниц научных диссертаций, значит, вы давно не были в наукограде.Как только солнце поднимается над горизонтом, патрули уходят на заслуженный отдых перед ночной сменой, и в Обнинске начинается дневное шоу. Добро пожаловать в реальность, где беруши — это не прихоть, а средство первой необходимости!Вы думали, что «акустический террор» начинается в полдень? Как бы не так! Весьма изощренный вид звуковых пыток активируется ранним воскресным утром, когда нормальные люди пытаются отдохнуть от суровых будней, на арену выходят коммунальщики с воздуходувками.Эти повелители ветра искренне считают, что рев реактивного двигателя под окнами в законный выходной — это законно. Вместо того чтобы тихонько поработать метлой, они включают свои мега-пылесосы на максимальные децибелы, гоняя три несчастных листочка по всему двору. Но в минувшие выходные на Гагарина,10 коса нашла на камень: на защиту тишины грудью встала местная консьержка. Проявив навыки опытного ОМОНа, она устроила суровый разгон коммунальным штурмовикам, популярно объяснив им, в какую именно сторону дуть, чтобы люди наконец-то смогли отдохнуть. Требование взять метлу и перестать гонять пыль под окнами ценные специалисты проигнорировали, но шуметь перестали. Раунд остался за домом, но осадочек (и звон в ушах) остался.Но воздуходувки – это еще цветочки. На площади Аксенова регулярно материализуются «музыкальные сокровища» с колонкой размером с небольшой холодильник.Местные диджеи-самородки искренне уверены: если их плейлист не слышат жители верхних этажей соседних домов, значит, день прожит зря. Под этот жизнеутверждающий грохот молодые мамы пытаются уложить спать детей, пожилые люди вспоминают молодость (преимущественно партизанскую) в жажде отомстить шумному извергу, а уличные коты спешно мигрируют в сторону соседних районов. Музыканты орут так, будто проверяют на прочность обнинские панельки. Спойлер: панели держатся, барабанные перепонки жильцов — нет. Измученные шумом граждане, уже не надеются на стражей порядка, и в полицию не звонят. Действительно, странно, почему в центре города можно спокойно нарушать закон о тишине.Третий пункт нашей культурной программы — гастроли профессиональных страдальцев у местных банков. Стоит вам выйти из отделения, бережно прижимая к груди честно заработанные рубли, как перед вами вырастает фигура с коробкой и самым скорбным выражением лица, на какое способен человеческий мимический аппарат.Вам с ходу предложат спасти всех: от редких видов амурских тигров до троюродного племянника из Хацепетовки. Просить деньги «на больных детей» прямо у финансового учреждения — это новый стратегический ход. Расчет на то, что у простодушного гражданина не хватит сил внимательно рассмотреть документы просителей. Но никто не обращает внимание на гражданина, в полицию никто не звонит, вероятно, потому что там сотрудники заняты подготовкой к вечернему рейду, и им не до того, что в городе происходит днем. Одна радость, что этот гражданин хотя бы колонку с собой не притащил, стоит себе тихо, не шумит.Если вы думаете, что навязчивые сборщики у банков ограничиваются только больными детьми и тиграми, то вы сильно отстали от обнинских трендов. Самые предприимчивые деятели быстро поняли, на какие ниточки нужно давить, и переключились на тему сбора денег на СВО.Самое удивительное, что ни банки, ни магазины. ни простые граждане, измученные грохотом, не обращаются по телефону 112 или 02, а обращаются в редакцию. Мы, конечно, благодарны всем читателям и всегда готовы прийти на помощь, но звонок в полицию прекратит грохот и вымогательство гораздо быстрее. Будьте уверены, там и днем работают.