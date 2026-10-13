Мошенники атакуют семьи через родительские чаты и уничтожают смартфоны

Родительские чаты в мессенджерах давно стали привычным инструментом, где обсуждаются школьные сборы, питание и домашние задания.
Однако в последнее время они превратились в зону повышенной опасности. Мошенники используют доверительную атмосферу таких групп, чтобы совершать кибератаки на целые семьи.
Типичная история: в чат приходит паническое или, наоборот, безобидное сообщение от одного из родителей. Внутри — вредоносная ссылка, клик по которой приводит к мгновенному заражению смартфона и потере доступа к банковским счетам.
Как работает эта схема, почему от нее «гаснут» телефоны и как защитить своих близких — разбираем в этой статье.
ГЕРМАН ВЗЛОМАН
Пятиклассник Герман спокойно отвечал у доски, а в это время от его имени родным рассылались сообщения с просьбой срочно перейти по ссылке. Мама перешла, бабушка не успела прочитать сообщение внука, а когда стала его искать, то поняла, что оно исчезло. Поскольку бабушка недавно попадалась на уловки мошенников в родительском чате, она тут же перезвонила дочери, чтобы узнать, что происходит. Но телефон уже был занят, поскольку мама звонила в банки и блокировала карты.
АНАТОМИЯ ОБМАНА: ОТ КЛИКА ДО БЛОКИРОВКИ КАРТ
Злоумышленники используют изощренные сценарии фишинга, взламывают аккаунт одного из участников чата либо создают фейковый профиль с похожим именем и фото. Затем в группу отправляется ссылка под предлогом «проголосуйте за ребенка в конкурсе», «посмотрите фотографии с экскурсии» или «срочно оплатите школьное питание».
Когда ничего не подозревающие мамы и бабушки переходят по ссылке, события развиваются по двум катастрофическим сценариям:
Заражение вирусом-трояном. Ссылка ведет на сайт, который использует уязвимости операционной системы смартфона. На устройство автоматически скачивается вредоносное ПО. Телефон начинает «жить своей жизнью»: экран мигает, устройство зависает или полностью отключается. В этот момент троян перехватывает управление, получает доступ к СМС-кодам и личным кабинетам банков.
Фишинг и перехват сессии. Сайт имитирует страницу авторизации (например, Госуслуг или банка). Пользователь вводит данные, после чего мошенники пытаются украсть деньги. Единственный способ спасти средства в такой ситуации — экстренно заблокировать все банковские карты и счета.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПЕРЕШЛИ ПО ССЫЛКЕ?
Если беда уже случилась, действовать нужно незамедлительно. Ошибки на этом этапе могут стоить сбережений всей семьи.
Шаг 1. Спасаем деньги. Если вы успели ввести какие-то данные или поняли, что сайт был фальшивым, срочно звоните в банк. Заблокируйте все скомпрометированные карты и доступы к онлайн-банкингу.
Проверьте связанные устройства. В мессенджере зайдите в Настройки — Связанные устройства и завершите все сеансы, кроме текущего. Это сбросит хакеров, если они успели перехватить доступ.
Смените пароли. Установите новые сложные пароли на портале Госуслуг и в критически важных сервисах с другого, «чистого» устройства.
Шаг 2. Реанимируем телефон. Если смартфон начал некорректно работать, мигать или отключился после перехода по ссылке:
Извлеките сим-карту. Вирус может использовать ее для скрытой отправки СМС-кодов вашему банку или рассылки спама по вашей телефонной книге.
Включайте без сети. Не включайте Wi-Fi и не вставляйте сим-карту при запуске телефона, чтобы вредоносная программа не могла связаться с сервером хакеров.
Сброс до заводских настроек. Самый надежный способ уничтожить глубоко засевший вирус — сделать полный сброс устройства через Hard Reset (комбинацией физических кнопок на корпусе). Да, данные сотрутся, но безопасность аккаунтов и денег важнее.
Помните: Мошенники играют на родительских чувствах, спешке и доверии. Любое эмоциональное или срочное сообщение в чате должно подвергаться жесткой проверке. Поделитесь этой статьей с бабушками и дедушками — именно они чаще всего становятся главными мишенями циничных мошенников.
Мошенники атакуют семьи через родительские чаты и уничтожают смартфоны
Общество / 13 октября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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