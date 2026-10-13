Мошенники атакуют семьи через родительские чаты и уничтожают смартфоны

Что творится на улицах Обнинска? Акустические хроники наукограда

Талантливый сварщик Михаил Ильюшкин придумал устройство, вернувшее свет в цех

На крупных промышленных площадках бытовые проблемы могут превращаться в серьезные производственные издержки.