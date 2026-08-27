«Почте России» отломится от пенсий несколько миллиардов

Комиссия за соцвыплаты?В пабликах довольно много обсуждается тема «налогов на пенсию» и того, как «Почту России» планируется «спасать за счет пенсионеров». Речь идет о повышении комиссии за доставку пенсий и других соцвыплат до 1,5%. Сейчас такая комиссия составляет 1,17%.Так ли это?Отчасти.Новость ли это?Нет.Попробую пояснить.Решение о том, что комиссия за доставку пенсий и других соцвыплат через «Почту России» озвучивалось еще весной, в марте 2026 г. Это была инициатива Минцифры, направленная на поддержку госкорпорации, которая должна была «позволить ["Почте России"] избежать убыточности и получить дополнительные средства на развитие».Однако тогда разговоры об увеличении комиссии большого обсуждения в медиа не получили, а затем тема и вовсе сошла на нет: в преддверии выборов непопулярные инициативы замели «под ковер».При этом планы не забыли и не пересмотрели, а вспомнили о них именно сейчас, потому что идет формирование проекта бюджета Социального фонда на 2027 г., в который заложена именно увеличенная комиссия за доставку пенсий.Министр цифрового развития РФ, подтвердил: да, комиссия будет повышена.«Очень важное решение было принято: мы закладываем в части поддержки «Почты России» увеличение комиссии за доставку пенсий. Соответствующее решение отражено в проекте бюджета Соцфонда, который внесен в Госдуму в общем пакете».Значит ли это, что бабушки будут из-за «Почты России» получать пенсию на 1,5% меньше?Министр Шадаев говорит: нет.Комиссия выплачивается не из пенсий физических лиц, а из средств Соцфонда. Формально пенсионер ничего не почувствует.Другое дело, что основной источник поступлений денег в Соцфонд — пенсионные отчисления работающих граждан. И по мере того как население России стареет и не замещается более молодым из-за демографического кризиса, получателей пенсий становится больше, а плательщиков соцвзносов — меньше.Так откуда средства на дополнительные расходы? На этот вопрос внятного ответа нет.Напомню, в свое время на повышение пенсионного возраста в свое время пришлось пойти из-за того, что стране не хватало средств на выплаты пенсий в перспективе. Везде разгонялась тема, мол, в России на двух пенсионеров один работающий и нужно сегодня повышать возраст, чтобы завтра не столкнуться с неплатежами.