МВД хочет отменить для мигрантов экзамены по русскому языку и истории?

Делается это, чтобы хоть немного диверсифицировать экономику и создавать новые точки роста. По данным на октябрь 2026 года, в России действует свыше 90 ТОРов. У нас в регионе два:

— «Сосенский», созданный в 2017 году;

Разбираемся.Читатели в комментариях попросили проверить информацию — правда ли, что трудовых мигрантов планируется освободить от сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и её законодательству — якобы из-за дефицита кадров? Публикации об этом появились в ряде телеграм-каналов, в том числе довольно крупных, вроде «Новости Дня» с более чем 270 тыс. подписчиков, но они довольно… невнятные.Что за бред такой? Сначала с пафосом защищаем граждан от неконтролируемого наплыва мигрантов, а потом берём и резко убираем защиту, потому что рабочих рук не хватает? Тут и до крамольного вопроса недалеко: а где они, эти руки?Решил разобраться.Поначалу подумал, что это фейк: публикации в крупных СМИ, уделяющих внимание фактчекингу, отсылают к принятию прошлогоднего закона, где действительно шла речь об освобождении от экзаменов, но с оговоркой: оно распространяется только на иностранцев, разрешения на работу которым оформлены в рамках квоты, устанавливаемой Правительством РФ.Однако потом решил, что дыма без огня не бывает, порылся внимательнее и всё же нашёл источник слухов! 12 октября текущего года МВД РФ и в самом деле разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов свою инициативу «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“».Вся суть инициативы сводится к одному абзацу: «От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации освобождаются иностранные граждане, получившие разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности у работодателей, заказчиков работ (услуг), являющихся резидентами территорий опережающего развития».Таким образом, речь идёт ещё об одном исключении, а не об отмене требования в целом. Не надо будет сдавать экзамены только тем иностранным работникам, которые получат разрешения на работу у компаний — резидентов ТОР. На сегодняшний день в Российской Федерации действует свыше 90 территорий опережающего развития.В Калужской области действуют две территории опережающего развития — ТОР «Сосенский» и ТОР «Кондрово». Как уже разобрались выше, МВД предлагает сделать исключение для иностранных работников, которые получат разрешения на работу у компаний — резидентов ТОРов.ТОРы — своего рода аналоги особых экономических зон: на их территории действует особый правовой режим и предусмотрены льготы для участников. Изначально их придумывали для Дальнего Востока, но потом начали создавать и в других регионах, главным образом в моногородах, то есть в поселениях, которые критически зависят от финансово-хозяйственной деятельности одного, пусть даже очень крупного и доходного предприятия.— «Кондрово», появившийся в 2020 году.Цель создания обоих изначально — диверсификация экономики городов и снижение зависимости от градообразующих предприятий. А в случае принятия поправок МВД их резиденты смогут нанимать иностранных работников с разрешениями на работу без экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.Это довольно тревожный момент: для двух территорий Калужской области один из обязательных фильтров при привлечении иностранной рабочей силы предлагают убрать.