«Бизнесмен» на доверии: в Обнинске задержали серийного мошенника, обещавшего технику из-за рубежа

В наукограде сотрудники полиции пресекли деятельность 42-летнего местного жителя, который на протяжении долгого времени обманным путем выманивал крупные суммы у горожан.
Мужчина успешно вжился в роль успешного коммерсанта, однако вместо прибыли его «клиенты» получили лишь многотысячные долги.
Следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску уже возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранителям доподлинно известно минимум о пяти эпизодах преступной деятельности фигуранта.
ЗАЙМЫ НА БИЗНЕС И «ДЕШЕВЫЕ» АЙФОНЫ
Как установили следователи, подозреваемый — неработающий и ранее не судимый гражданин 1984 года рождения — втирался в доверие к местным жителям, представлялся предпринимателем. Для выманивания денег лжебизнесмен использовал сразу несколько предлогов: просил крупные суммы в долг якобы на «развитие прибыльного бизнеса», предлагал к продаже различный дефицитный товар, обещал доставить по выгодной цене оригинальную цифровую технику и смартфоны напрямую из-за границы.
Получив предоплату или дружеские займы, «предприниматель» мгновенно забывал о взятых на себя обязательствах. Потерпевшие не видели ни оплаченных товаров, ни возврата своих средств.
САРАФАННОЕ РАДИО НА СЛУЖБЕ АФЕРИСТА
Одним из пострадавших стал житель Обнинска, который решил приобрести через подозреваемого новый сотовый телефон и внес стопроцентную предоплату. Доверчивый мужчина остался настолько доволен «сервисом» и обещаниями продавца, что активно порекомендовал его своим друзьям и коллегам. В результате по совету приятеля еще несколько человек заказали у мошенника технику на общую сумму более 400 000 рублей. В общей же сложности аппетиты злоумышленника варьировались от случая к случаю: суммы ущерба для каждого потерпевшего составляли от 60 000 до 700 000 рублей.
ДОЛГИ, ТЮРЬМА И РАСКАЯНИЕ
Полицейские задержали подозреваемого. Во время допроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что чужими деньгами он гасил накопившиеся долги.
Понимая всю тяжесть положения, фигурант дела начал частично возмещать пострадавшим обнинцам причиненный материальный ущерб. Однако уйти от ответственности за серийный обман это не поможет. Суд уже избрал для «коммерсанта» жесткую меру пресечения — на время следствия он заключен под стражу. Расследование продолжается, полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям в Калужской области.
«Бизнесмен» на доверии: в Обнинске задержали серийного мошенника, обещавшего технику из-за рубежа
Происшествия / 14 октября 2026
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Рената Белич
Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора
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