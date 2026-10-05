Житель Обнинска побоялся обвинения в пособничестве терроризму и лишился 2,5 миллионов рублей

Местный житель отдал преступникам 2 500 000 рублей, пытаясь спасти себя и свою семью от вымышленного обвинения в «пособничестве терроризму».Потерпевший ранее уже становился жертвой аферистов, но снова беспрекословно выполнил все требования телефонных незнакомцев.Как устроена схема «террористического» шантажа, почему люди повторно наступают на те же грабли и как защитить свои сбережения?Преступление развивалось по четко выверенному сценарию, где роли злоумышленников были распределены как в театральной постановке: Этап запугивания (Атака на базовую безопасность): Первая участница схемы представилась «адвокатом силовой структуры». Она с порога огорошила мужчину заявлением: «Вы и ваша семья обвиняетесь в пособничестве терроризму, готовится привлечение к уголовной ответственности». Шок от такого обвинения мгновенно блокирует у жертвы критическое мышление.Этап «Спасения» (Вхождение в доверие): В игру вступил второй соучастник — «юрист». Его задача — сыграть роль союзника. Он дал мужчине четкие инструкции, как якобы «избежать тюрьмы».Первый транш (1,5 миллиона рублей): Под предлогом проверки «легальности и подлинности» денег, мужчину заставили отдать все наличные сбережения курьеру. Мошенники обещали вернуть купюры сразу после проверки.Второй транш (1 миллион рублей): Спустя месяц затишья (чтобы притупить бдительность) преступники вернулись. Они похвалили легальность первых денег, но потребовали еще миллион — теперь для «переоформления банковского счета». Мужчина снова нашел деньги и передал их курьеру при личной встрече.Только когда телефоны «юристов» окончательно замолчали, житель Обнинска осознал, что его снова обобрали до нитки.Обывателю кажется, что человек, который уже терял деньги из-за обмана, должен обладать «иммунитетом». Однако статистика МВД показывает, что повторные случаи — далеко не редкость. На это есть три главные причины: Информационная уязвимость (Списки «мамонтов»): Мошенники ведут базы данных, в которых отмечают людей, уже поддавшихся на манипуляции. Если человек поверил один раз, для преступников он переходит в категорию «высоколиквидных целей». Ему будут звонить снова, меняя легенды.Категориальный сдвиг легенды: Первая афера могла быть связана с «выигрышем в лотерею» или «компенсацией за лекарства». Когда же человеку звонят «из ФСБ» и обвиняют в «терроризме», его мозг не связывает это с прошлым опытом. Для него это не «розыгрыш», а смертельно опасная государственная машина.Иллюзия контроля: Обещание «юриста» помочь решить проблему дает жертве ложное чувство контроля над ситуацией. Человек готов платить, чтобы вернуть привычный безопасный мир.Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску напоминает базовые правила работы правоохранительной и судебной систем РФ: Адвокатов «силовых структур» не существует. Адвокатура в России — это независимый институт. Адвокат не может работать «внутри» ФСБ, МВД или Следственного комитета.Обвинения не предъявляются по телефону. Если вас или ваших родственников в чем-то подозревают, вас вызовут официальной повесткой в следственный отдел или приедут лично (с предъявлением удостоверений и ордеров).Никаких проверок наличных через курьеров. Изъятие денежных средств как вещдоков происходит исключительно в рамках процессуальных действий (обыск, выемка) под протокол и в присутствии понятых. Никакие «курьеры» для проверок подлинности государством не привлекаются.ПРАВИЛО ЗВУКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ: Услышали слова «уголовное дело», «терроризм», «безопасный счет», «спецоперация»? Кладите трубку сразу.ПРАВИЛО ВТОРОГО МНЕНИЯ: Прежде чем снимать деньги или открывать дверь курьеру, позвоните близким людям или самостоятельно наберите дежурную часть местной полиции (в Обнинске: 102 или 8 (48439) 4-98-02). Расскажите им, что происходит. Взгляд со стороны моментально разрушит морок мошенников.ПРАВИЛО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ОТКАЗА: Никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте наличные деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.