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Житель Обнинска побоялся обвинения в пособничестве терроризму и лишился 2,5 миллионов рублей

Криминал  /  14 октября 2026
Местный житель отдал преступникам 2 500 000 рублей, пытаясь спасти себя и свою семью от вымышленного обвинения в «пособничестве терроризму».

Потерпевший ранее уже становился жертвой аферистов, но снова беспрекословно выполнил все требования телефонных незнакомцев.

Как устроена схема «террористического» шантажа, почему люди повторно наступают на те же грабли и как защитить свои сбережения?

СХЕМА ОБМАНА: ОТ «АДВОКАТА СПЕЦСЛУЖБ» ДО КУРЬЕРА

Преступление развивалось по четко выверенному сценарию, где роли злоумышленников были распределены как в театральной постановке: Этап запугивания (Атака на базовую безопасность): Первая участница схемы представилась «адвокатом силовой структуры». Она с порога огорошила мужчину заявлением: «Вы и ваша семья обвиняетесь в пособничестве терроризму, готовится привлечение к уголовной ответственности». Шок от такого обвинения мгновенно блокирует у жертвы критическое мышление.

Этап «Спасения» (Вхождение в доверие): В игру вступил второй соучастник — «юрист». Его задача — сыграть роль союзника. Он дал мужчине четкие инструкции, как якобы «избежать тюрьмы».

Первый транш (1,5 миллиона рублей): Под предлогом проверки «легальности и подлинности» денег, мужчину заставили отдать все наличные сбережения курьеру. Мошенники обещали вернуть купюры сразу после проверки.

Второй транш (1 миллион рублей): Спустя месяц затишья (чтобы притупить бдительность) преступники вернулись. Они похвалили легальность первых денег, но потребовали еще миллион — теперь для «переоформления банковского счета». Мужчина снова нашел деньги и передал их курьеру при личной встрече.

Только когда телефоны «юристов» окончательно замолчали, житель Обнинска осознал, что его снова обобрали до нитки.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОПАДАЮТСЯ ДВАЖДЫ? МНЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ

Обывателю кажется, что человек, который уже терял деньги из-за обмана, должен обладать «иммунитетом». Однако статистика МВД показывает, что повторные случаи — далеко не редкость. На это есть три главные причины: Информационная уязвимость (Списки «мамонтов»): Мошенники ведут базы данных, в которых отмечают людей, уже поддавшихся на манипуляции. Если человек поверил один раз, для преступников он переходит в категорию «высоколиквидных целей». Ему будут звонить снова, меняя легенды.

Категориальный сдвиг легенды: Первая афера могла быть связана с «выигрышем в лотерею» или «компенсацией за лекарства». Когда же человеку звонят «из ФСБ» и обвиняют в «терроризме», его мозг не связывает это с прошлым опытом. Для него это не «розыгрыш», а смертельно опасная государственная машина.

Иллюзия контроля: Обещание «юриста» помочь решить проблему дает жертве ложное чувство контроля над ситуацией. Человек готов платить, чтобы вернуть привычный безопасный мир.

ЮРИДИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КАК ДОЛЖНО БЫТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску напоминает базовые правила работы правоохранительной и судебной систем РФ: Адвокатов «силовых структур» не существует. Адвокатура в России — это независимый институт. Адвокат не может работать «внутри» ФСБ, МВД или Следственного комитета.

Обвинения не предъявляются по телефону. Если вас или ваших родственников в чем-то подозревают, вас вызовут официальной повесткой в следственный отдел или приедут лично (с предъявлением удостоверений и ордеров).

Никаких проверок наличных через курьеров. Изъятие денежных средств как вещдоков происходит исключительно в рамках процессуальных действий (обыск, выемка) под протокол и в присутствии понятых. Никакие «курьеры» для проверок подлинности государством не привлекаются.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ?

ПРАВИЛО ЗВУКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ: Услышали слова «уголовное дело», «терроризм», «безопасный счет», «спецоперация»? Кладите трубку сразу.

ПРАВИЛО ВТОРОГО МНЕНИЯ: Прежде чем снимать деньги или открывать дверь курьеру, позвоните близким людям или самостоятельно наберите дежурную часть местной полиции (в Обнинске: 102 или 8 (48439) 4-98-02). Расскажите им, что происходит. Взгляд со стороны моментально разрушит морок мошенников.

ПРАВИЛО КАТЕГОРИЧЕСКОГО ОТКАЗА: Никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте наличные деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.

 
 
Рената Белич
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