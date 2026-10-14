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Битва за Белкинский парк: обнинцы требуют ответов после массовой вырубки деревьев

Благоустройство  /  14 октября 2026
Угрозы безопасности.

Битва за Белкинский парк. Обнинцы требуют ответов после массовой вырубки деревьев. В популярном у жителей месте отдыха недавно спилили огромную многовековую липу, а неподалёку обнаружились и другие свежие пни. У горожан закономерно возникли вопросы — кто разрешил и почему.

В МАУ «Городской парк» поспешили оправдаться: согласно вердикту специалистов калужского Центра защиты леса, деревья попали под нож из-за угрозы безопасности. Инженер Иван Патрушев перечислил критические дефекты: серьезные повреждения корневой системы, глубокие дупла и опасный наклон стволов.





 
 
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