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Родители выпускников обнинской школы №9 потребовали объяснений

Образование  /  14 октября 2026
29 двоек на класс.

Родители выпускников обнинской школы №9 потребовали объяснений. По данным электронного журнала, за одну из проверочных работ по русскому языку двойки получили 29 из 30 учеников. Родители также сообщили об угрозах отчислением и списках выпускников, которые якобы вывешивали в школе.

По информации, полученной управлением образования от директора школы, списки на отчисление не формировались и не вывешивались. Родителей лишь индивидуально предупредили о риске, что их дети не наберут проходной балл на ЕГЭ. Отчислять никого не собираются. На предстоящем родительском собрании обещают обсудить все вопросы, касающиеся обучения детей.

Но главный вопрос остаётся: как получилось, что с одной работой не справились 97% класса. Ждём подробного ответа директора.

 
 
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