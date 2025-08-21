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Хозяина канделябра ищут больше месяца в Обнинске

Транспорт  /  18 октября 2026
Необычный предмет.

Хозяина канделябра ищут больше месяца в Обнинске. Этот необычный предмет оказался среди привычных игрушек, детских рюкзаков и даже продуктов, забытых в городских автобусах. Вещь явно не из повседневных: изящная, солидная, будто из старинного особняка. И вот уже который день она ждёт своего владельца.

За порядком в потеряшках следит диспетчер ОГТ Елена Стриженок. По регламенту водители приносят ей всё, что находят в транспорте, а Елена аккуратно ведёт учёт. С мелочами всё просто, а вот с ценными вещами — строго: выдать могут только по паспорту или через полицию.





 
 
Татьяна Пульная
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