Главное с планерки.Как Обнинск прожил неделю и что нового ждет город. Главное с планерки главы наукограда которая прошла сегодня, 19 октября, в администрации города.— Рейды в поселке Обнинское не выявили никаких нарушений — хотя жители продолжают регулярно присылать видео с большегрузами, которые беспрепятственно ездят по дорогам. Проверки продолжатся на этой неделе;— В 14 домах полностью заменены кровли по программе капремонта, еще в восьми готовность составляет порядка 80%, в шести — чуть больше 50%;— Жители Заовражья обеспокоены проблемами с электроснабжением после недавнего случая. Людей успокоили, резервные линии есть, а котельную так долго обратно подключали, потому, что все было в дыму и копоти — нужно было проветрить и очистить;— Каждая новая городская детская площадка — дополнительные расходы из бюджета на ее содержание и обслуживание. Но власти обещали стараться, чтобы они появлялись, хоть и не так много и часто, как бы того хотелось обнинцам. Первая в плане — площадка у «Плазы», ставшая победителем федерального конкурса;— Дефицит парковок в «Московском квартале», возможно, будет решен следующей весной;— РИР закончит работы по замене водопровода в Старом городе до 30 ноября;— МБУ «Благоустройство» празднует 70-летний юбилей. Стефан Перевалов передал сотрудникам слова поздравления;— Субботники продлятся до 30 октября;— 47% от плана — это порядка сорока тысяч человек уже привиты от гриппа. А еще в Обнинске на минувшей неделе родились пять мальчиков и 14 девочек.