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Как Обнинск прожил неделю, и что нового ждет город

Общество  /  19 октября 2026
Главное с планерки.

Как Обнинск прожил неделю и что нового ждет город. Главное с планерки главы наукограда которая прошла сегодня, 19 октября, в администрации города.

— Рейды в поселке Обнинское не выявили никаких нарушений — хотя жители продолжают регулярно присылать видео с большегрузами, которые беспрепятственно ездят по дорогам. Проверки продолжатся на этой неделе;

— В 14 домах полностью заменены кровли по программе капремонта, еще в восьми готовность составляет порядка 80%, в шести — чуть больше 50%;

— Жители Заовражья обеспокоены проблемами с электроснабжением после недавнего случая. Людей успокоили, резервные линии есть, а котельную так долго обратно подключали, потому, что все было в дыму и копоти — нужно было проветрить и очистить;

— Каждая новая городская детская площадка — дополнительные расходы из бюджета на ее содержание и обслуживание. Но власти обещали стараться, чтобы они появлялись, хоть и не так много и часто, как бы того хотелось обнинцам. Первая в плане — площадка у «Плазы», ставшая победителем федерального конкурса;

— Дефицит парковок в «Московском квартале», возможно, будет решен следующей весной;

— РИР закончит работы по замене водопровода в Старом городе до 30 ноября;

— МБУ «Благоустройство» празднует 70-летний юбилей. Стефан Перевалов передал сотрудникам слова поздравления;

— Субботники продлятся до 30 октября;

— 47% от плана — это порядка сорока тысяч человек уже привиты от гриппа. А еще в Обнинске на минувшей неделе родились пять мальчиков и 14 девочек.
 
 
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