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В Обнинске курьер покалечил известного врача

Происшествия  /  19 октября 2026
Почти месяц на больничном.

В Обнинске курьер покалечил известного врача. Днем 2 сентября на улице Маркса доставщик продуктов сбил терапевта Надежду Бабичеву возле медцентра. По ее словам, водитель просто сбежал. Женщина получила тяжелые травмы (сотрясение, выбитые зубы, ушибы) и провела на больничном почти месяц, потребовалось дорогое лечение.

Несмотря на камеры, свидетелей, оставленный глушитель и номер термосумки, полиция за полтора месяца не нашла лихача, хотя сама Надежда и ее супруг регулярно замечают его на улицах.

Бабичева утверждает также, что столкнулась с искажением фактов: схему происшествия и протокол выдали лишь через месяц после обращения в прокуратуру, при этом направление движения указали неверно, очевидцев записали отсутствующими, а документ якобы оформлялся при ней, хотя врач находилась в машине «скорой». Надеемся, что руководство полиции вникнет в эту историю и разберется в обстоятельствах ДТП.





 
 
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