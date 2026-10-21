Почти месяц на больничном.В Обнинске курьер покалечил известного врача. Днем 2 сентября на улице Маркса доставщик продуктов сбил терапевта Надежду Бабичеву возле медцентра. По ее словам, водитель просто сбежал. Женщина получила тяжелые травмы (сотрясение, выбитые зубы, ушибы) и провела на больничном почти месяц, потребовалось дорогое лечение.Несмотря на камеры, свидетелей, оставленный глушитель и номер термосумки, полиция за полтора месяца не нашла лихача, хотя сама Надежда и ее супруг регулярно замечают его на улицах.Бабичева утверждает также, что столкнулась с искажением фактов: схему происшествия и протокол выдали лишь через месяц после обращения в прокуратуру, при этом направление движения указали неверно, очевидцев записали отсутствующими, а документ якобы оформлялся при ней, хотя врач находилась в машине «скорой». Надеемся, что руководство полиции вникнет в эту историю и разберется в обстоятельствах ДТП.