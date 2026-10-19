Почему с улицы Гагарина исчезли скамейки, а новые качели везут только к бане?

Пока чиновники на планерках рассуждают о глобальных концепциях, обычная прогулка по улице Гагарина превратилась для пожилых людей в настоящее испытание.На всем протяжении огромной улицы осталась всего одна (!) скамейка. Престарелым жителям наукограда или родителям с детьми банально негде присесть и перевести дух. Две остановки общественного транспорта проблему не решают — там вечно нет свободных мест.— Если жильцы окрестных домов не хотят, чтобы у них под окнами возводили скамейки, почему бы не поставить у круглого гаража парочку качелей? Там нет жилых домов, даже если вечером соберутся компании, они никому не помешают, — уверена Вера Семеновна, пенсионерка, которой приходится через всю улицу Гагарина ходить к внуку.Пожилой ветеран войны, которому без малого сто лет, гуляет регулярно, но в последнее время боится уходить далеко от единственной лавочки.Почему улица Гагарина превратилась в «голый транзитный коридор», и куда коммунальщики свозят весь комфорт? Разбираемся в логике городского благоустройства.На фоне пустой улицы Гагарина жителей справедливо возмущает другой перекос: в сквере у Оздоровительных бань на улице Королева современные качели стоят в избытке. Почему бы не рассредоточить эти объекты по городу?Ответ кроется в жестких бюрократических рамках. Установка качелей у круглого гаража на Гагарина требует создания новой зоны отдыха с нуля. А как напомнил на планерке Стефан Перевалов, каждая новая площадка — это дополнительные постоянные расходы на содержание, уборку и ремонт, на которые у города сейчас просто нет свободных ресурсов.В итоге Обнинск получает парадоксальную картину: в одних точках города качели стоят буквально друг на друге, а на других ключевых улицах пожилые люди вынуждены сокращать свои прогулки из-за отсутствия простейшей лавочки. Вот такая комфортная среда.