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В Обнинске нашлась ещё одна долгожительница — сегодня ей 101 год

Общество  /  20 октября 2026
Здоровья и заботы близких!

В Обнинске нашлась ещё одна долгожительница — сегодня ей 101 год. В городе живут 13 человек старше ста лет. Публикацию увидела семья Антонины Ефимовны Константиновой. «Нет, их уже 14», — поправила нас внучка Юлия.

Антонина Ефимовна родилась в Чечено-Ингушской АССР. По словам родных, в годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу морзисткой, затем работала телеграфисткой. В 1994 году, когда в Чечне начались боевые действия, семье пришлось покинуть Грозный и уехать в Казахстан. Одиннадцать лет назад она перебралась в Обнинск, чтобы быть ближе к родным.

При переезде были утрачены документы на ордена и медали, а архив сгорел. Восстановить подтверждение работы в тылу и получить положенные льготы не удалось. Проблемы с бумагами преследуют семью до сих пор.

Получается, официально долгожителей 13, а фактически уже 14. Значит, в декабре, когда Николаю Власову исполнится сто лет, их может стать 15. С днём рождения, Антонина Ефимовна! Здоровья и заботы близких.

И отдельная просьба к городским социальным службам: помогите семье разобраться с документами и восстановить всё, что ещё возможно. В 101 год человек не должен доказывать государству, что он существует.

 
 
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