У всего есть своя цена.Российский малый бизнес начал вымирать со скоростью 12-15 тыс. компаний в месяц. Этим летом министр финансов России заявлял, что правительство не перегнуло палку, повышая налоги.— Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Но нет — не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют.И действительно, предварительные сборы налогов неплохи: доходы федеральной казны за январь — июнь 2026 года выросли на 5,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным исследования РЭУ им. Г. В. Плеханова, основным источником прироста стали доходы не от продажи нефти. А конкретно на НДС, который распространили в том числе и на малый бизнес пришлось 36,5 % этого прироста.Однако у всего есть своя цена.Цена текущего роста налоговых доходов — сокращение налогооблагаемой базы. С начала года в России закрылись 209 тысяч субъектов МСП. Как пишет издание «Известия», ежемесячно в стране прекращают работу от 12 до 15 тысяч компаний. Самое тревожное — остановилось замещение: впервые за 10 лет количество закрытых организаций превысило число открытых за тот же отрезок времени. А с дохлой коровы молока не надоишь.