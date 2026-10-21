Что не так с детскими площадками в Обнинске?

Пока чиновники рассуждают о нагрузке на бюджет, уставшие от обещаний родители задают логичный и крайне жесткий вопрос: почему в Обнинске сносят старые площадки во дворах, а новые строить не спешат?В ответ на жалобы о ветхости игровых элементов жители всё чаще получают не ремонт, а предписания на демонтаж из-за «неустранимых дефектов» и отсутствия объектов на городском балансе.На прошедшей планерке в администрации наукограда власти честно обсудили проблему благоустройства детских площадок и объяснили, как Обнинск будет решать этот вопрос в ближайшее время.Каждая новая игровая зона для детей — это не только радость для малышей, но и серьезная статья расходов для городского бюджета.Глава администрации Стефан Перевалов подчеркнул, что возведение площадки — это лишь вершина айсберга. Основная нагрузка начинается после: каждый объект необходимо содержать, регулярно ремонтировать, проверять на безопасность и обслуживать. Все эти дополнительные расходы ложатся на плечи городского бюджета.остановится. Площадки будут появляться, пусть и не так стремительно, как хотелось бы обнинцам. Приоритет будет отдаваться самым важным и масштабным проектам.Первым большим шагом в этом направлении станет строительство современной игровой зоны возле торгово-развлекательного центра «Триумф Плаза». Этот проект уникален тем, что стал победителем федерального конкурса, получив признание и поддержку на высшем уровне, а финансирование уже полностью выделено на следующий год.Чтобы объект получился действительно востребованным, глава наукограда пообещал привлечь к его созданию самих горожан: «Концепцию большой детской зоны в центре города разработают вместе с детьми и родителями. Строительство начнётся в следующем году», — официально заявил Стефан Перевалов.Жители Обнинска обсуждают детали новой площадки в соцсетях. Предлагают разделение игровых зон по возрасту, защиту от солнца, качественное освещение и развитую инфраструктуру для отдыха.Пока идут обсуждения и строятся планы, детям и их родителям приходится довольствоваться старыми площадками. Администрация города призывает жителей бережно относиться к уже существующим игровым комплексам, ведь от их сохранности зависит, насколько быстро город сможет выделять средства на строительство новых ярких локаций для маленьких обнинцев.Альтернатива, которую предлагает коммерческий сектор, бьет по карману. Сегодня поход в частный активный парк обходится родителям в среднем в 1200 рублей за ребенка в день. Если в семье двое или трое детей, обычный выходной превращается в непозволительную роскошь. Так что, если у города на детей денег нет, то приходится раскошеливаться родителям. Не удивительно, что горожан тревожит вопрос: неужели дети наукограда стали городу «невыгодны»? Жители недоумевают: почему на амбициозные ландшафтные проекты, обустройство пляжа у грязной реки деньги в сметах закладываются, а на базовую безопасность и ежедневный досуг маленьких обнинцев в их собственных дворах ресурсов не хватает?У главы Обнинска Стефана Перевалова подрастает маленький сын. Тема детской инфраструктуры теперь касается градоначальника напрямую, пусть пока и на перспективу.Жители Обнинска в соцсетях уже открыто интересуются: когда ребенок подрастет, поведет ли мэр его на обычную дворовую площадку (если к тому времени их все не снесут)? Или глава семьи планирует растить ребенка в другом городе?Очевидно, что одной только будущей площадкой у «Плазы» волну родительского возмущения не сбить. Обнинску нужен прозрачный и понятный план: как и какими силами город собирается возвращать безопасное детство в обычные жилые кварталы.