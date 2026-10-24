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Обнинцы штурмуют соцсети Стефана Перевалова

Общество  /  21 октября 2026
Если вы думаете, что социальные сети глав администраций созданы для скучных отчетов в духе «уложено 45% бордюрного камня», то вы просто не заглядывали в комментарии к главе Обнинска Стефану Перевалову.

Осень 2026 года превратила его аккаунты в эпицентр народного юмора, коммунальной драмы и приключенческих историй.

Пока чиновники рапортуют о преображении наукограда, у жителей сдают нервы, а их комментарии заслуживают отдельной литературной премии.

КВЕСТ-ДРАЙВ «НАУКОГРАДСКИЕ МАРШРУТЫ»

Власти активно хвастаются мега-проектом «Наукоградские маршруты» вдоль Протвы, уверяя, что больше половины уже сделано. Но у жителей, решивших протестировать новые экотропы, взгляд на «комфортную среду» оказался куда более приземленным — в буквальном смысле. Оказалось, что после дождей новые дорожки превращаются в полигон для экстремального туризма.

Георгий: «Понятно, коляска тут вообще не главный пользователь. Я про то, чтобы после дождя по тропе не идти как по стройке, щебень под ногами быстро превращается в мелкий квест».

Ольга: «Да, благодарю, мы поняли, что не для людей, а для освоения средств. Не удивили».

В комментариях шутят, что «наукоградский» подход в том и заключается: заставить горожан рассчитывать траекторию каждого шага по мокрому отсеву с помощью законов физики и высшей математики. А химики и биологи могут развлечься изучением химического состава вод Протвы. Там не сегодня-завтра не то что новая неизвестная жизнь зародится, но и новые химические элементы могут обнаружиться.

ПРИЗРАК ОПЕРЫ НА ЗВЁЗДНОЙ, 13

Пока весь город обсуждает глобальные концепции, жители дома 13 по улице Звёздная осваивают навыки ориентирования по звездам. Причина банальна: «Россети» свою часть работы по установке освещения выполнили, а вот муниципальные службы, по словам жильцов, забыли вовремя оплатить счета. В итоге — романтическая темнота и бесконечные поиски крайнего.

Таня: «Когда МАО Благоустройство оплатит электросетям за работу, чтобы включили освещение придомовой территории. Повторно задаю этот вопрос! Звездная 13. Россети выполнили свою работу в полном объеме, МАО Благоустройство им не оплатило».

Пока МАО «Благоустройство» ищет деньги, жители Звёздной предлагают переименовать улицу в «Тёмную» или «Бюджетно-Дефицитную» — так хотя бы будет честнее. Впрочем, помнится, что когда-то жителям обещали вообще сделать придомовое освещение платным, из-за этого некоторые дома отказались от дополнительного освещения еще в прошлом десятилетии. Может, теперь жильцы сами должны платить за безопасный подход к своему дому в темное время суток.

«ХАТИКО» НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ

Ещё один неиссякаемый источник вдохновения для обнинских стендаперов — Обнинский городской транспорт (ОГТ). Жители микрорайона Заовражье уже могут писать пособие «Как вырастить детей, пока ждешь автобус». Интервалы в 30–40 минут стали нормой. Наивные! Они думают, что на проспекте Маркса обстановка другая. Все то же самое.

Сам Стефан Перевалов честно признался, что из 4000 рейсов в неделю около 300 срываются из-за ремонта Киевского шоссе и тотальной нехватки водителей. Глава даже попросил руководство ОГТ сократить число одновременных отпусков у сотрудников. Жители Заовражья инициативу оценили, но на всякий случай покупают палки для скандинавской ходьбы – так надежнее добираться до работы и домой.

КОММУНАЛЬНЫЙ СПА-КУРОРТ: ОТ ЛЕДНИКА ДО ХАММАМА

Начало отопительного сезона в Обнинске всегда напоминает лотерею. Сначала Стефан Перевалов призывал всех жаловаться на холодные батареи. Жители Курчатова и Менделеева активно сигнализировали о ледниковом периоде в квартирах.

Но как только вентили закрутили на полную мощность, маятник качнулся в другую сторону: из кранов жителей проспекта Маркса и улицы Энгельса потек такой кипяток, что в ванных комнатах можно было проводить полноценные банные процедуры без посещения городских спа. Горожане просят главу как-то синхронизировать порывы управляющих компаний, чтобы коммунальный дзен наконец-то наступил.

И пока одни граждане страдают от холода и сырости, другие живут с открытыми балконными дверями, щедро отапливая улицу.

Соцсети мэра продолжают бурлить и на другие темы. Похоже, лучшая стратегия для обнинцев сейчас — запастись терпением и хорошим чувством юмора. Без него в современном ЖКХ никак.

 
 
Рената Белич
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