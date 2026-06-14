Калужские депутаты думают, как быть с вейпами

Запретить. Ограничить.Постоянные читатели ES!-канала помнят, что этим летом Госдума приняла решение отдать право решать, нужно ли вводить полный запрет на продажу вейпов и других курительных «дудок», на уровень регионов. Некоторые субъекты РФ таким правом немедленно воспользовались. Другие — проигнорировали. Третьи присматриваются к опыту торопливых соседей и изучают общественное мнение.Калужская область относится к последним.В настоящее время в Заксобрание анализируют результаты опроса населения, по результатам которого около 70% респондентов высказались за запрет. Опрос был организован Общественной палатой Калужской области, проводился в 23 муниципальных округах, преимущественно в образовательных учреждениях. Помимо отношения к вейпам удалось собрать и кое-какую статистику.Например, в 40% школ и колледжей учащиеся активно употребляют вейпы. В учреждениях среднего профессионального образования «парят» уровень потребления вдвое выше — до 83%.Казалось бы, при таких раскладах думать тут нечего, нужно вводить запрет!Но не все так просто. Запретить — дело нехитрое. Будет ли запрет работать — вот, что важно?Если то же Подмосковье такого запрета вводить не будет, то все студенты из Калужской области будут просто ездить в Наро-Фоминск и закупаться там, а в регионе расцветет полуподпольная торговля. В итоге ничего кроме потери налогов не получим. Кроме того, ряд экспертов считает, что полный запрет «подтолкнёт часть пользователей к переходу на другие способы доставки никотина» — от сигарет до снюсов.Возможно, лучшим вариантом будет введение жестких ограничений на торговлю? Одним словом, есть над чем думать.С 9 по 15 октября опрос на тему вейпов проводила аналитическая служба портала SuperJob. В нем приняло участие около 1,6 тыс. человек из 389 населенных пунктов России (включая Калугу и Обнинск). Вопрос был сформулирован так: поддерживают ли они пожизненный запрет продажи вейпов тем, кому сейчас меньше 18 лет (то есть родившимся после 31 декабря 2008 года)? 72% россиян высказались за запреты.