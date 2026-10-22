Устрицы лопай, мидии жуй! Когда еще сможешь, российский буржуй?

Повышение налога на морепродукты, сыры и мясные деликатесы.Иногда кажется, что рабочий день сенаторов и депутатов начинается с мысли: на что бы еще ввести налог / повысить акциз?В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, по итогам которых в правительство поступила рекомендация: давайте установим максимальную ставку НДС в 22% на морепродукты, сыры и мясные деликатесы. В результате цены взлетят на и так недоступные большинству россиян устрицы, омары, лангустины, лобстеры, а также элитные сыры (бри, горгонзола, пармезан), трюфели, сыровяленые изделия из окорока, такие как хамон и прошутто и т. д.Кто-то скажет: ну и ладно, буржуины богатые заплатят. Но под общий замес попадают и довольно демократичные креветки с мидиями, которыми время от времени себя многие балуют. Выжимание денег из населения стало главным источником пополнения бюджета. А ведь мы совсем не так представляли слезание с «нефтяной иглы».