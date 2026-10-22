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Устрицы лопай, мидии жуй! Когда еще сможешь, российский буржуй?

Экономика  /  22 октября 2026
Повышение налога на морепродукты, сыры и мясные деликатесы.

Иногда кажется, что рабочий день сенаторов и депутатов начинается с мысли: на что бы еще ввести налог / повысить акциз?

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, по итогам которых в правительство поступила рекомендация: давайте установим максимальную ставку НДС в 22% на морепродукты, сыры и мясные деликатесы. В результате цены взлетят на и так недоступные большинству россиян устрицы, омары, лангустины, лобстеры, а также элитные сыры (бри, горгонзола, пармезан), трюфели, сыровяленые изделия из окорока, такие как хамон и прошутто и т. д.

Кто-то скажет: ну и ладно, буржуины богатые заплатят. Но под общий замес попадают и довольно демократичные креветки с мидиями, которыми время от времени себя многие балуют. Выжимание денег из населения стало главным источником пополнения бюджета. А ведь мы совсем не так представляли слезание с «нефтяной иглы».

 
 
Евгений Серкин
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