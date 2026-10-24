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Собираетесь праздновать Хэллоуин? Не заработайте штраф!

Общество  /  25 октября 2026
Публичное празднование осуждается.

Собираетесь праздновать Хэллоуин? Не заработайте штраф! С 31 октября по 1 ноября в России, как и во многих других странах мира, будут отмечать Хэллоуин. Несмотря на крики отдельных политических деятелей, считающих этот тематический костюмированный маскарад «чуждым нашей культуре» (что неправда: свой Хэллоуин был и на Руси — по крайней мере, так многие воспринимают колядки, схожие с ним по сути), официально канун Дня всех святых не запрещён. Его публичное празднование осуждается, вузы и школы отмечать, как правило, не позволяют, но люди всё равно не игнорируют атрибутику, проводят вечеринки и корпоративы.

Однако есть подводные камни, о которых следует помнить. В июле прошлого года Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность. А вместе с этим под запрет попала и определённая символика, которую власти связывают с движением: перевёрнутые кресты, пентаграммы, изображение печати Бафомета — пентаграммы с козлом, крест Левиафана — крест с двойной поперечной перекладиной и окончанием в виде знака бесконечности, число 666 и так далее.

При этом нельзя утверждать, что любой такой знак автоматически считается запрещённым: значение имеет контекст. Однако судебная практика по подобным изображениям уже есть. За их публичную демонстрацию можно получить административное дело. Вампиры, оборотни, зомби, маньяки и прочая нечисть под запрет не попали, в них рядиться можно. А вот с оккультной символикой стоит быть внимательнее.

 
 
Евгений Серкин
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